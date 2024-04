Dincolo de bugete, strategii și clienți, publicitatea este un univers al ideilor, al idealurilor exprimate în așa fel încât să rezoneze cu realitatea vieților românilor, cu actualele probleme care îi macină. Suntem învățați să stăm într-un tipar, să nu ieșim din linia impusă de societate.

Totuși, atunci când originalul își face loc printre obișnuit, poate fi o rețetă de succes. Ionuț Datcu, fondatorul și CEO-ul WOPA Group ne-a explicat cum te poți face remarcat într-o lume plină de banal și mesaje standard, conform Infofinanciar .

Povestea lui Ionuț Datcu a pornit departe de lumea creativă a publicității. Acesta este un exemplu al faptului că indiferent de drumul pe care alegi să-l parcurgi, viața te va duce către ceea ce trebuie să faci.

Inginer chimist la bază și absolvent de Politehnică, a ales să-și continue studiile în marketing. Experiența sa profesională se bazează pe trei piloni importanți, totul adunat sub umbrela de comercial: marketing, vânzări și business development.

„Pe mine m-a ajutat foarte tare. Te uiți un pic diferit în momentul în care înțelegi business-ul și dezvoltarea lui. Puteam să mă uit într-o parte și în alta, m-a ajutat foarte mult că am lucrat la client înainte. Adică eu, practic, am sărit gardul când am început publicitatea și când am fondat WOPA.

A fost o experiență extrem de benefică. Pentru că tot ceea ce așteptam eu, ca director de marketing, m-a ajutat să înțeleg mai bine nevoile clienților” a explicat Ionuț Datcu.