Mercedes-Benz a prezentat noile modele Mercedes-Benz Clasa E Coupé şi Cabriolet, în cadrul Meet Mercedes DIGITAL #2 – Welcome to the E-Class Family, cel de al doilea episod din seria inovatoare de ştiri digitale Meet Mercedes DIGITAL.

Noile modele din familia Mercedes-Benz Clasa E oferă o dinamică de conducere mai mare şi un consum semnificativ mai redus de combustibil, datorită EQ Boost. De asemenea, cele două modele dispun de un nivel înalt de siguranţă, fiind totodată cele mai performante autovehicule din punct de vedere al pachetului de conectivitate, cu cea mai recentă generaţie a sistemului MBUX.

EQ Boost – toată familia devine electrică

Cu EQ Boost, noile modele din familia Mercedes-Benz Clasa E oferă o dinamică de conducere și mai mare, cu un consum semnificativ mai redus de combustibil. Noul motor OM 654 M diesel cu patru cilindri este primul motor diesel din lume care dispune de un generator de pornire integrat (ISG) și un sistem electric de 48V. O altă noutate de la Mercedes-Benz este primul motor pe benzină cu patru cilindri cu 48V, ISG și compresor electric auxiliar (M 254), cu o inducție inteligentă duală. Disponibil pentru prima dată pentru modelul Mercedes-Benz Clasa E, motorul alimentat cu benzină, cu șase cilindri în linie (M 256) dispune și de ISG.

Pentru a răspunde nevoilor identificate în piață, Mercedes-Benz are o abordare tehnologică tridimensională pentru mobilitatea sustenabilă: EQ Boost, EQ Power și EQ. Noua familie de motoare alimentate cu benzină sau diesel cu patru și șase cilindri are un design modular și este permanent orientată către electrificare – recunoscută drept Familia Motoarelor Modulare (FAME).

În 2017, Mercedes-Benz a fost primul producător auto care a folosit generatorul de pornire integrat în producția în serie. ISG combină demarorul și generatorul într-un dispozitiv electric puternic, poziționat între motorul cu combustie și transmisie. Combinată cu sistemul electric de 48V, tehnologia EQ Boost permite recuperarea energiei, facilitând economisirea combustibulului și reducerea emisiilor de CO 2 , aspect posibil anterior doar în cazul tehnologiilor hibride de înaltă tensiune. Fiecare model Mercedes-Benz cu ISG devine un autovehicul partial hibrid.

Cea de-a doua generație ISG și 9G-TRONIC dezvoltate în continuare

Cea de-a doua generație a ISG este lansată odată cu modelele Mercedes-Benz Clasa E. Dispozitivul electric nu mai face parte din motor, ci din transmisie. Astfel, transmisia automată 9G-TRONIC a fost dezvoltată în continuare și, pentru început, va fi folosită pentru motoarele cu patru cilindri. Motorul electric, electronica de putere și radiatorul cutiei de viteze au fost mutate în cadrul transmisiei.

Noul motor OM 654 M diesel cu patru cilindri cu cea de-a doua generație a generatorului de pornire integrat și sistemul electric de 48 V dezvoltă o putere maximă de până la 195 kW (265 CP) și un cuplu maxim de 550 Nm. Suplimentar, sunt disponibile 15 kW și 180 Nm pentru accelerare. În procesul de electrificare, motorul OM 654 diesel a fost îmbunătățit. Datorită unui nou arbore cotit, capacitatea cubică a crescut de la 1.950 cm³ la 1.993 cm³. Presiunea de injecție a crescut de la 2.500 la 2.700 bar. Atât răspunsul rapid, cât și furnizarea energiei sunt asigurate de două turbocompresoare răcite cu apă, ambele având acum o geometrie variabilă a turbinei.

Noul motor M 254 cu patru cilindri, alimentat cu benzină, dispune de asemenea de cea de-a doua generație a ISG. Oferă până la 200 kW (272 CP) și atinge un cuplu maxim de 400 Nm. EQ Boost oferă în plus 15 kW și 180 Nm pentru o perioadă scurtă de timp. Motorul M 254 combină, pentru prima dată, toate inovațiile Familiei de Motoare Modulare (FAME) într-o singură unitate, care include: acoperirea cilindrilor conform tehnologiei NANOSLIDE®, încărcarea cilindrului CONICSHAPE® și sistemul de post-tratare a emisiilor, amplasat direct pe motor.

Gama motoarelor electrificate alimentate cu benzină este completată de motorul M256 cu șase cilindri în linie, cu ISG, care este disponibil pentru prima dată pentru modelul Mercedes-Benz Clasa E. Caracterul sportiv al modelelor Clasa E Coupe și Clasa E Cabrio este îmbunătățit de tracțiunea integrală 4MATIC, disponibilă ca dotare standard și puterea electrică suplimentară de aproximativ 16 Kw și 250 Nm.

Noua generație MBUX pentru cele mai moderne autovehicule Mercedes-Benz cu două uși

Cea mai recentă generație a sistemului de infotainment MBUX transformă modelele Clasa E Coupé și Cabriolet în cele mai performante autovehicule din punct de vedere al pachetului de conectivitate din portofoliul Mercedes-Benz și Mercedes-AMG. Sistemul unic multimedia cu asistentul vocal „Hey Mercedes” învață continuu și poate, de exemplu, să citească prognoza meteo, inclusiv rapoarte despre starea pârtiilor din stațiunile populare de schi, să fie activ într-un joc care presupune întrebări de geografie și să interpreteze astrele.

„Hey Mercedes, citește horoscopul pentru zodia vărsător!”. În noul model Mercedes-Benz Clasa E, MBUX citește în stele pentru ca șoferul

să poată rămâne cu ochii la drum. MBUX a devenit acum și un maestru al jocurilor și distrează pasagerii cu un chestionar interesant despre capitalele lumii. Astfel, călătoria devine mult mai interesantă la bordul Clasa E Cabrio sau Clasa E Coupé. Noile funcții sunt disponibile doar în limba germană și engleza britanică.

Două ecrane mari și navigare cu ajutorul realității augmentate

MBUX afișează informațiile pe două ecrane mari ce formează un cockpit cu ecran lat, încadrat sub o carcasă de sticlă. Panoul de bord și display-ul media sunt ușor de vizualizat datorită ecranelor de înaltă rezoluție, iar conceptul de operare intuitivă este la fel de ușor de înteles. Un alt element important este navigația cu tehnologia AR (realitate augumentată). Imaginea video a mediului înconjurător din fața, de lângă și din spatele autovehiculului este completată de informațiile de navigație.

Afişaje și funcții specifice AMG

Caracterul sportiv al modelului Mercedes-AMG E 53 4MATIC + Coupé și Cabrio (consum combinat de combustibil: 9,1-8,6 l / 100 km; emisiile este subliniat de afișajele și funcțiile specifice AMG. Acestea includ, de exemplu, vizualizarea programelor de conducere sau a datelor telemetrice pe display-ul multimedia cu funcție tactilă. Șoferul poate alege între cele trei stiluri de display AMG „Classic”, „Sport” și „Supersport” din panoul de instrumente. De asemenea, prin intermediul meniului AMG, șoferul poate apela la diverse display-uri speciale, precum: date despre motor, indicatorul de schimbare a treptei de viteză, meniul de încălzire, meniul de setări, G-meter și cronometru cursă.

Mai multă asistență în cazul ambuteiajelor și la parcare

Având cele mai noi generații de sisteme de asistență la condus, care reacționează atunci când șoferul nu este atent, noile autovehicule Mercedes-Benz Clasa E Coupé și Clasa E Cabrio dispun de cel mai înalt nivel de siguranță. Funcția care detectează dacă șoferul nu mai are mâinile pe volan crește confortul pe perioada conducerii semiautomate. Marginea volanului are o suprafață cu doi senzori care detectează dacă mâinile țin strâns volanul. Astfel, șoferul nu mai trebuie să efectueze diferite manevre pentru a semnala sistemelor de asistență că se află în controlul autovehiculului. Dacă mâinile nu sunt pe volan pentru o anumită perioadă de timp, sistemul va declanșa funcția de avertizare, iar dacă șoferul rămâne inactiv, se activează automat funcția Emergency Stop Assist.

Modelele cu două uși au ca dotare standard funcția Active Brake Assist, care poate preveni o coliziune sau poate reduce gravitatea acesteia în multe situații, datorită frânării autonome. De asemenea, la o viteză legală, sistemul poate frâna pentru evitarea coliziunilor cu autovehiculele care staționează, precum și cu pietonii sau bicicliștii aflați în mișcare, în funcție de situație.

O serie de funcții suplimentare „Intelligent Drive“ din pachetul de asistență la condus sunt disponibile opțional. Acestea includ, printre altele: