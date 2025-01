Se pare că trebuie să oleacă de sânge de turc ca să îți iasă licoarea care trebuie. Desigur, avem de a face cu o afacere de familie. Cu bragă, bragă bună.

Braga, un artefact?

Braga este o băutură răcoritoare adusă de turci, prin secolele 15-16 la noi. Astfel, istoria ne spune că pe la 1860-1870, în Galați existau aproape o sută de fabricanţi de bragă. Ceva mai târziu, înainte de Primul Război Mondial, în Galați existau numai trei fabrici de bere, dar 68 de bragagii. Cifrele ne spun că era preferata multora. Probabil că și prețul ajuta.

În perioada comunistă, braga s-a stins până când cineva ”de sus” și-a amintit de ea. Așa că, prin 60, toate cofetăriile trebuiau să vândă bragă. Dar nu mai era atât de prizată, așa că în anii marilor lipsuri (anii 80) braga devenise istorie. Nici anii 90 nu i-au fost prielnice băuturii turcești.

Astăzi, mica fabrică ”Braga Bună” din Galați este unul din puținele locuri din România unde se mai produce această băutură răcoritoare…

Primii pași în antreprenoriat

”Revoluția din 90 ne-a prins la o vârstă minunată. Doar 30 de ani. Plini de energie, speranță și dorință de schimbare și trai mai bun, am părăsit (cu destule emoții și spaime de necunoscut) vechile locuri de mucă din Șantierul Naval Galați. Soțul era inginer, șef de Atelier de Lacatușerie.

Eu eram tot inginer, dar la CTC. Am pus diplomele în cui și am încercat să exploatam oportunitatea care ni s-a ivit în 95 și am deveit reprezentanții zonali ai unei firme care vindea produse din vată de sticlă. În scurt timp am transformat sufrageria apartamentului (et 2) unde locuiam în depozit. Am vândut materiale de construcții până în 2013”, declară Mariana Ismail pentru Capital.

Atunci, în 2013, s-a ivit posibiliatea achiziționării unui cazan de fontă de circa doi metri cubi capacitate. Cu acest cazan și o rețetă (a bunicului, care și videa bragă, de altfel) de bragă veche de 100 de ani, moștenire de familie. În 2014, laboratorul a fost autorizat și așa a început afacerea Braga Bună.

Bragagii profesioniști

”Aproape 2 ani, am muncit 7 zile din 7, bucuroși să vedem că ei, clienții, revin mereu încântați. Ne-am bucurat să vedem și că a fost apreciată ideea noastră de a elimina caramelul, folosit ca și colorant, cunoscut produs cancerigen. Fiind o familie mixtă, am adus în această aventură și socata (după o rețetă a mamei mele). Apoi am adus ghimbirata, grefo, meto, hibis și… Braga Premium – fără zahăr, îndulcită doar cu ajutorul curmalelor”, ne povestește Mariana.

Ca investiție, afacerea a început cu banii de pe un apartament vândut în Galați. ”Costurile matreriale nu pot fi efectiv socotite. Ca și eforturile umane de altfel”, mai spune Mariana Ismail.

”Am fost solicitați de Carrefour și am livrat o perioadă produsele noastre în Iași, Roman, Focșani, Brăila și, desigur, Galați. Lipsa forței de mucă, vârsta și schimbările de tot felul ne-au făcut să încetiim ritmul. Producem cât putem și vindem atât magazinelor din Galați, cât și din țară”, subliniază bragageoaica Mariana.

Braga este un produs foarte perisabil, dar odat[ cu invetarea de către cei doi a unui ambalaj ce izolează termic, băuturile familiei Ismail ajung în condiții bune oriunde. Altfel nu ar putea livra nici prin compania de curierat cu care lucrează.

Cei doi ar fi dotit să facă și o extindere în domeniul conservelor de casă și al gemurilor deosebite pe care le fac de altfel în familie. ”Dar lipsa forței de muncă și calitatea celei existete ne-au liniștit”, încheie Mariana Ismail.