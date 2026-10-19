Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat. Cât a costat biletul jucat online
Loto. SURSĂ FOTO: Pixabay
Marele premiu la Joker, în valoare de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat duminică, 18 octombrie 2026, de un jucător care a participat la tragere prin intermediul platformei online a Loteriei Române.
Câștig de peste 10 milioane de lei la Joker. Biletul norocos a fost cumpărat online
Biletul norocos a costat 987,50 de lei, iar combinațiile au fost completate folosind două scheme reduse, potrivit informațiilor comunicate de instituție. Premiul de categoria I se ridică la 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul câștigător a fost achiziționat de pe bilete.loto.ro, platforma online prin care participanții pot juca la loterie.
Potrivit Loteriei Române, biletul care a adus premiul de peste 10 milioane de lei a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, acesta a inclus 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.
Prețul achitat pentru bilet a fost de 987,50 de lei. Câștigul a fost înregistrat la tragerea Joker organizată duminică, 18 octombrie 2026, iar valoarea premiului de categoria I a fost confirmată de instituție printr-un comunicat oficial. Loteria Română a precizat că acesta este al treilea câștig de categoria I obținut la Joker în cursul anului 2026.
Când a fost câștigat ultima dată marele premiu la Joker
Anterior, premiul de categoria I la Joker fusese câștigat la tragerea din 14 iunie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 3.565.252,21 lei, potrivit datelor comunicate de Loteria Română.
Diferența dintre cele două premii este de peste 6,4 milioane de lei, câștigul din octombrie depășind pragul de 10 milioane de lei. Rezultatul tragerii din 18 octombrie marchează, astfel, al treilea premiu de categoria I acordat la acest joc în anul 2026.
Instituția a transmis și informații referitoare la perioada în care câștigătorul își poate revendica premiul, termenul fiind stabilit prin regulamentul aplicabil jocurilor loto tradiționale.
Cât timp are câștigătorul pentru a revendica premiul
Conform regulilor Loteriei Române, persoana care a obținut premiul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a solicita plata câștigului. Termenul este prevăzut de Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional.
În comunicatul transmis după tragerea de duminică, instituția a prezentat valoarea premiului, modalitatea de completare a biletului și costul acestuia.
„La tragerea Joker de astazi, 18.10.2026, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusa cod 12 in zona A si cu schema redusa cod 45 in zona B, in total 123 de variante la Joker si cu o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 987,50 de lei. Acesta este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Joker. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 14.06.2026 si a fost in valoare de 3.565.252,21 lei. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul”, se arată în comunicat.
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