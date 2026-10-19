Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat. Cât a costat biletul jucat online

Marele premiu la Joker, în valoare de peste 10 milioane de lei, a fost câștigat duminică, 18 octombrie 2026, de un jucător care a participat la tragere prin intermediul platformei online a Loteriei Române.

Biletul norocos a costat 987,50 de lei, iar combinațiile au fost completate folosind două scheme reduse, potrivit informațiilor comunicate de instituție. Premiul de categoria I se ridică la 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul câștigător a fost achiziționat de pe bilete.loto.ro, platforma online prin care participanții pot juca la loterie.

Potrivit Loteriei Române, biletul care a adus premiul de peste 10 milioane de lei a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, acesta a inclus 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Prețul achitat pentru bilet a fost de 987,50 de lei. Câștigul a fost înregistrat la tragerea Joker organizată duminică, 18 octombrie 2026, iar valoarea premiului de categoria I a fost confirmată de instituție printr-un comunicat oficial. Loteria Română a precizat că acesta este al treilea câștig de categoria I obținut la Joker în cursul anului 2026.

Anterior, premiul de categoria I la Joker fusese câștigat la tragerea din 14 iunie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 3.565.252,21 lei, potrivit datelor comunicate de Loteria Română.

Diferența dintre cele două premii este de peste 6,4 milioane de lei, câștigul din octombrie depășind pragul de 10 milioane de lei. Rezultatul tragerii din 18 octombrie marchează, astfel, al treilea premiu de categoria I acordat la acest joc în anul 2026.

Instituția a transmis și informații referitoare la perioada în care câștigătorul își poate revendica premiul, termenul fiind stabilit prin regulamentul aplicabil jocurilor loto tradiționale.

Conform regulilor Loteriei Române, persoana care a obținut premiul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a solicita plata câștigului. Termenul este prevăzut de Regulamentul privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional.

În comunicatul transmis după tragerea de duminică, instituția a prezentat valoarea premiului, modalitatea de completare a biletului și costul acestuia.