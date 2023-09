Așadar, premierul Marcel Ciolacu a susținut într-o ședință de luni că pachetul de reforme vizează mai multe măsuri. Este vorba despre „stoparea risipei bugetare, combaterea evaziunii și reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile”.

„Avem, astăzi, forma finală a măsurilor fiscal-bugetare, după consultările cu toți partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar și cu administrația locală. O bună parte dintre propunerile lor se regăsesc în acest proiect. Acesta este actul pe care am decis să îmi asum răspunderea în Parlament! Sunt măsuri care vizează stoparea risipei bugetare, combaterea evaziunii și reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB, nu există vreun exemplu de stat modern care să poată funcționa în asemenea condiții. Bugetul României se bazează pe taxele plătite de salariați, pe consumul acestora și pe investițiile publice. Avem însă un paradox aberant: cea mai mare impozitare a muncii din Europa, dar printre cele mai mici taxe și impozite din Europa pe capital”, a declarat Marcel Ciolacu.