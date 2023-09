Emil Boc a făcut declarații pentru la postul de radio Ziua Live în care vorbește despre noile măsuri anunțate de Guvern. Fostul premier crede că este o greșeală renunțarea la facilitățile pentru IT-iști.

Potrivit noii variante legislative, această categorie de angajați urmează să plătească impozit pe venit pentru salariile care depășesc 10.000 de lei brut.

Primarul din Cluj-Napoca avertizează că aceasta este o greșeală. El își argumentează poziția amintind „capacitatea acestui sector de a genera valoare adăugată”:

Edilul a mai adăugat și că astfel de propuneri au mai fost făcute și în 2010. Politicianul susține acum că timpul i-a demonstrat că a avut dreptate să le refuze. El susține că România trebuie să încurajeze competitivitatea în domeniu:

„În 2010, când situația era mult mai gravă, aceeași propunere am avut-o și eu pe masă și nu am recurs la eliminarea facilităților și s-a dovedit că am avut dreptate. Nu putem fi competitivi cu Franța în agricultură, cu Germania în automotive, dar putem sta la masă prin sectorul de IT și inovare.

Acest sector este capabil să dea soluțiile pentru slujbele bine plătite ale viitorului și soluțiile pentru tranziția verde și digitală”, a completat edilul din Cluj-Napoca.