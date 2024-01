Victorie pentru România! Potrivit lui Marcel Ciolacu, cea mai mare realizare a sa în calitate de premier și a Guvernului în integralitatea sa, este intrarea parțială a țării noastre în spațiul Schengen.

Când noi am hotărât să intrăm la guvernare România era după trei sau patru crize, în pragul unei crize sociale profunde, ceea ce ar fi dus în România la un dezechilibru macroeconomic şi la o instabilitate politică”, a declarat el vineri, pe 26 ianuarie, la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Maramureş.

„Noi când am decis să intrăm la guvernare, nu a decis niciunul dintre noi pentru funcţii şi vedem costurile funcţiilor în acest moment. Nici să nu fim ipocriţi, că ne-a siluit cineva. Că de aceea faci politică, faci politică ca să guvernezi, faci politică, mai ales când eşti membru al celui mai mare partid din România, să vii cu politici publice. Sunt momente când trebuie o relaxare social-democrată, sunt momente când trebuie impozitare mai mare a capitalului pentru a aduce un echilibru.

Şeful social-democraţilor a subliniat că obţinerea investiţiilor străine este imposibilă în absenţa stabilităţii politice şi macroeconomice.

„Dacă am reuşit împreună cu partenerii de coaliţie de a aduce acest echilibru în ultima perioadă, după faimoasele guvernări de dreapta, am reuşit fiindcă am avut o stabilitate politică. Nu poţi să construieşti în nicio ţară fără stabilitate politică.

Nu poţi să discuţi cu investitorii străină să vină să învestească la tine, dacă nu demonstrezi că ai o stabilitate macroeconomică şi o stabilitate politică. Este cel mai important lucru”, a spus el.