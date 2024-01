Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea dialogului și solidarității în cadrul echipei, evidențiind că discuțiile sunt normale. Totuși, ele nu ar trebui să ducă la conflicte interne.

Premierul a exprimat dorința de a restabili unitatea și camaraderia în partid, afirmând că pierderea acestor valori a fost rezultatul conducerii anterioare a PSD.

În cadrul conferinței de alegeri a PSD de la Maramureș, Ciolacu i-a îndemnat pe liderii locali să înțeleagă responsabilitățile guvernării.

El a avertizat asupra consecințelor negative ale pierderii alegerilor și a subliniat importanța sprijinirii economiei reale, nu doar a măsurilor concentrate pe creșterea pensiilor sau a sistemului bugetar.

Ciolacu a evidențiat, de asemenea, necesitatea unei abordări echilibrate pentru a rezolva problemele țării. În plus, el a îndemnat la evitarea găsirii unui dușman comun pentru a uni populația.

În acest context, le-a solicitat colegilor din PSD să evite pierderea alegerilor viitoare.

Vasile Dîncu este sociolog și președintele Consiliului Național Politic al PSD. El a declarat, la conferința de alegeri a organizației PSD Maramureș, că principalul obiectiv al premierului Marcel Ciolacu ar trebui să fie remedierea daunelor aduse de aproximativ patru premieri anteriori.

El a subliniat că, în trecut, PSD a implementat modele de dezvoltare atunci când era la putere. Totuși, acestea au fost pierdute odată cu schimbarea guvernelor.

Vasile Dîncu a afirmat că în ultima perioadă s-au contractat constant împrumuturi pentru achiziționarea de măști și vaccinuri, chiar și atunci când nu era necesar.

El a subliniat importanța unei politici orientate către idei, afirmând că acestea sunt esențiale pentru construirea unui nou model de dezvoltare pentru țara noastră.

