Marcel Ciolacu a făcut declarații incendiare. PSD este hotărât să strângă toate semnăturile necesare pentru declanșarea referendumului de demitere a lui Clotilde Armand.

Ecourile controverselor de la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1, apărute în urma filmărilor cu reprezentanți ai USR care umblau prin sacii cu voturi, sunt departe de a se fi stins.

Marcel Ciolacu a făcut declarații incendiare. Război pe toate fronturile!

Marcel Ciolacu a vorbit miercuri seară, într-o emisiune televizată, despre vizita făcută de Clotilde Armand la Direcția Generală Anticorupție.

Liderul social-democraților a dat detalii şi despre pregătirile pentru moţiunea de cenzură pe care PSD a anunţat că o va depune împotriva guvernului Cîţu, spunând că există două variante pe care social-democraţii le discută în acest moment.

”Pentru fraudarea alegerilor nu au retinut-o cei de la DGA? Nu e fapta penala? Am crezut ca s-a dus sa se predea. Ma asteptam sa ne dea niste detalii, macar sa ceara demisia lui Citu.

Nu a zis ca vrea fara penali? Citu nu e penal? A avut condamnare, a stat doua zile la zdup acolo, tot puscarie e.

Presupun ca e limpede ca nu e contraventie ce a facut el acolo. E infractiune.

”În stare de alertă nu faci licitații”

Acum sunt 3 companii in sectorul 1 si gunoiul e in continuare pe strazi, iar ea cere in continuare stare de alerta, poate sa mai dea vreun contract, ca in stare de alerta nu faci licitatii.

Eu am raspunsuri si de la PPUSL, de la Pro Romania, de la ALDE, si vom semna un acord politic saptamana aceasta, ca daca nu o cheama cineva macar la audieri.

Sa aflam si noi ce s-a intamplat la alegeri. Am vazut toti un grup organizat infractional care a furat voturi. Unu cu sacul, unu cu rucsacul… Eu ma asteptam de la magistrati sa inceapa cu adevarat o ancheta. SIIJ face o ancheta pentru ca seful BE este magistrat, dar in rest?

Gunoaiele sunt pe strada si ea tipa ca la PSD e bolsevism. Pai s-a dovedit cu filmari. O sa strangem semnaturile pentru referendum de demitere. S-a alăturat si doamna Firea, am facut si cerere pentru corturi, inca nu ni s-a aprobat.

Gabriela Firea va prelua operațiunea

Dar o sa preia doamna Firea toata operatiunea. Dupa ce strangem semnaturile nu mai tine de noi, intra pe proceduri. Ce m-a mirat este ca nu am primit raspuns de la PMP, desi domnul Ciomac spunea ca a fost furat la alegeri.

Despre motiunea de cenzura sunt mai multe pareri, avem pot spune o conducere colectiva, e mult mai greu de condus asa, dar mult mai corect.

Sunt doua pareri: imediat la inceputul sesiunii sau dupa congresul PNL. Eu, politic, as vrea sa nu influentam noi alegerile lor, sa-si duca singuri balacarelile lor, sa nu ne implice pe noi. Dar vrem sa ajungem la concluzia cand are mai multe sanse.

Am discutat azi si cu domnul George Simion, mi se pare corect intre colegi. Contam pe voturile AUR, daca vrei sa creezi un respect intre colegi de opozitie, am avut aceasta discutie si vom mai avea.”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit romaniatv.net.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu.