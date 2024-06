Bani mai mulţi pentru români de la 1 iulie: o confirmă chiar premierul Marcel Ciolacu.

Este vorba despre creşterea salariului minim pe economie în România. Prim-ministrul a declarat, duminică seară, că totul este deja bătut în cuie. El spune că s-a discutat deja şi cu sindicatele şi patronatele şi că măsura va fi implementată începând cu luna iulie.

Ciolacu afirmă că românii nu pot fi împinşi către sărăcie, doar pentru a se menţine anumite cifre bune în economie. Prim-ministrul a adăugat că şi plafonările vor fi păstrate, până în momentul în care rata inflaţiei va scădea suficient de mult.

Reamintim că planul este ca salariul minim pe economie să crească la 3.700 de lei brut, de la 3.300 de lei brut în prezent.

Nu poți să duci oamenii la sărăcie, pentru a-ți menține economia sau anumite cifre. Măsura cu plafonarea se va păstra până când vom ajunge la o inflație cum am promis, cum e în Uniunea Europeană. Inflația va continua să scadă”, a declarat Marcel Ciolacu în emisiunea lui Ionuţ Cristache de la Prima News.

„E sigură de la 1 iulie (creşterea salariului minim – n.red.). După discuțiile cu sindicatele am decis să modificăm acea plajă neimpozitată. Era 200 de lei, acum e 300 de lei. Nu, creșterea salariului nu afectează inflația, ci crește puterea de cumpărare.

Prim-ministrul a reamintit că, zeci de ani, creşterea economică a României s-a bazat pe consum. Acum, în sfârşit, totul se sprijină pe investiţii.

În plus, şi PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) a fost un program esenţial pentru dezvoltarea României.

„Am avut foarte multe trecute în PNRR, creșterea economică a României a fost vreme de 30 de ani numai pe consum. Deficitul bugetar era 50% pe consum, 50% pe investiții. (…)

Acum, avem 125 de lei, din 100 împrumutați, avem 100 de lei în investiții.

Am fost și la cumpărături. Am fost și la producătorii români, la cei de materiale de construcții și la Oțelul Roșu. Cred că acum două zile am cumpărat cu Mihai Tudose de la un chioșc în Alba-Iulia”, a mai precizat Marcel Ciolacu.