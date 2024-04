Marcel Ciolacu a afirmat, la lansarea candidaturii lui Daniel Băluţă pentru primăria Sectorului 4, că administraţia nu are culoare politică. Astfel, primarii performanţi sunt cei care fac diferenţa.

El a menţionat că Băluţă, alături de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și Robert Negoiţă, s-au ocupat în primul mandat să stingă incendiile și să înceapă să creeze o echipă performantă, devenind liantul dintre sectoare.

Ciolacu a subliniat că trebuie să mergem înainte și că este necesară o lege specială a Capitalei. El a adăugat că fiecare dintre ei învață din greșelile proprii și că este important să fie niște oameni de bună credință, dornici să construiască.

Ciolacu a subliniat că formarea alianței electorale PSD-PNL și a coaliției de guvernare nu a fost direcționată împotriva unei persoane sau a vreunui primar.

Premierul a declarat că Daniel Băluţă este considerat cel mai popular primar din România. El a mai spus că este pe drumul cel bun către al treilea mandat.

Gabriela Firea respinge ferm acuzațiile lui Nicușor Dan referitoare la „rechinii imobiliari”. E consideră această discuție o temă toxică de campanie, construită pe minciună, ură și, mai ales, dezinformare.

Gabriela Firea a subliniat că mediul antreprenorial este esențial în crearea locurilor de muncă. Oamenii de afaceri, prin asumarea riscurilor și plata taxelor și impozitelor către stat, ar trebui să fie partenerii oricărei societăți normale și profesioniste și ai reprezentanților acesteia.

Ea a menționat că unii dintre acești oameni erau nemulțumiți doar de anumiți actori din domeniul imobiliar, sugerând că există „rechini buni și rechini răi” în acest sector în București.

Firea a adăugat că în ultimii patru ani, procesul de obținere a autorizațiilor s-a blocat pentru toată lumea, cu excepția prietenilor și a „rechinilor buni și amabili”, care au reușit să se activeze.

Ciolacu spune că în ultimii patru ani, abordarea politică a avut o influență excesivă asupra administrației, iar jocul politic a afectat performanța administrativă.

El a recunoscut că atât el cât și mulți colegi au contribuit la polarizarea românilor. De asemenea, nu s-a făcut suficientă distincție între jocul politic și nevoile oamenilor.

Ciolacu a adăugat că, în loc să punem prioritățile pe primul loc, am căzut în capcana urii și așteptărilor negative.

Mai mult, el a menționat că trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să construim un viitor diferit. Nu în ultimul rând, el a subliniat:

”Toate aceste lucruri s-au întâmplat în ultimii 4 ani, pentru că abordarea politică a fost mult prea pregnantă asupra administraţiei, pentru că jocul politic a influenţat prea mult performanţa administrativă, pentru că oamenii politici, printre care mă număr şi eu şi mulţi dintre colegii mei de aici, am învrăjbit prea mult românii între ei, pentru că nu am făcut nicio diferenţă între jocul politic şi nevoile oamenilor. Nu am pus priorităţile înainte de ură. Pentru că de 30 de ani am îndemnat românii să voteze contra cuiva, nu pentru ceva, nu pentru o viziune.

Încercăm să schimbăm ceva. Sunteţi mult mai tineri decât mine (..) Haideţi să învăţăm din toate greşelile făcute de către alţii, poate câteodată şi de către noi, haide să construim cu totul altceva, să construim nu neapărat pentru noi. Să dăm un exemplu la Bucureşti că putem construi şi atunci oamenii vor veni şi ne vor vota fără sloganuri electorale, fără multe materiale, fără panouri publicitare. Oamenii vor simţi necesitatea unui moment de construcţie, nu ne mai permitem să pierdem fonduri europene”, a mai declarat Ciolacu.