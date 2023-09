Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, pe 22 septembrie, la Buzău, că urmează să efectueze o deplasare la Kiev, alături de mai mulți miniștri. Scopul acestei deplasări va fi finalizarea discuțiilor privind exportul de cereale ucrainene pe teritoriul României.

„Urmează să am o deplasare cu mai mulţi miniştri la Kiev, când cred că o să finalizăm toate discuţiile în ceea ce priveşte exportul pe teritoriul României. În acest moment, ce s-a negociat de către domnul ministru este foarte clar şi sunt ferm convins că o să vă şi detalieze”, a declarat acesta.

Șeful Executivului a precizat că discută zilnic cu omologul său ucrainean.

„Eu, cel puţin, am un dialog zilnic cu prim-ministrul Ucrainei şi cu Comisia Europeană. Şi mulţumesc ministrului Agriculturii din România, care are în fiecare zi dialog cu omologul, ministrului Economiei care are în fiecare zi dialog cu omologul din Ucraina, Comisiei Europene, doamnei preşedinte Ursula în primul rând, care ne-a susţinut foarte mult în acest demers, miniştrii de externe şi doamnei ambasador de la Bruxelles.

S-a trecut şi prin hotărâre de guvern a Guvernului României acest lucru, de trei zile, sistemul de licenţiere solicitat de către România. În primul rând, 30 de zile nu există export pe teritoriul României, până acum nu a fost nicio solicitare. Am cu Vama un dialog în fiecare zi pe acest subiect şi o informare dacă cineva a cerut vreun export pe teritoriul României şi nu s-a cerut. Deci partea ucraineană s-a ţinut de cuvânt”, a afirmat el.