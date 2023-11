Marcel Ciolacu va fi candidatul PSD la prezidențiale? Întreabat, premierul a evitat să dea un răspuns foarte clar. El susține că, cel puțin în prezent, PSD-ul o susține pe Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Capitalei.

Despre posibila lui candidatură la alegerile prezidențiale, el spune că nu a luat „în calcul acest lucru până acum”. El a precizat că nu „a vorbit cu colegii acest lucru” și a adăugat că are „un job, nu e simplu, dar nu mă obligă nimeni”.

„Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. (…) Eu nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută pe acest subiect. (…) Nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru. Am un job în acest moment, nu simplu, dar nu mă obligă nimeni, ca să nu fiu ipocrit”, a declarat Ciolacu, marţi, pentru România TV.