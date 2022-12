România va construi mai multe spitale din fonduri europeni. Investițiile în valoare de 5,8 miliarde de euro sunt cuprinse în programul de sănătate 2021 – 2027, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În plus, este pentru prima dată când România are un Program dedicat exclusiv domeniului sănătății. „Am încercat să avem o abordare integrată a surselor de finanțare și iată că am ajuns să avem în premieră un program dedicat exclusiv sănătății.”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Se vor construi spitale noi

Ministerul Investițiilor a trimis un comunicat de presă prin care a informat că „programul Sănătate va crea o sinestezie la nivelul investițiilor în sistemul medical, ce va aduce spitale nou construite, instruirea personalului medical, asistența prespitalicească și spitalicească și dezvoltarea de noi tehnologii în domeniu.

Investiții pentru 3 spitale regionale, cel puțin 7 spitale județene noi sau reabilitate, acces la screening gratuit pentru peste 800.000 de români, 52.000 de persoane formate și un centru de excelență în protonoterapie construit și dotat, sunt doar câteva dintre obiectivele Programului Sănătate 2021-2027.”

Marcel Boloș: Cu acest buget vom reconstrui sistemul medical din România

De asemenea, programul Sănătate 2021 – 2027 (PS), care a fost aprobat la sfârșitul lunii noiembrie de către Comisia Europeană, reprezintă un program multifond care dispune de o alocare totală de valoare de 5,8 miliarde de euro ce cuprinde finanțare FSE+ și FEDR, precum și o componentă de împrumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiții, se mai precizează în comunicatul de presă.

„Este pentru prima dată când România beneficiază de un Program de Sănătate care să susțină investiții masive în infrastructura spitalicească, în servicii medicale de calitate și în pregătirea personalului medical. Am încercat să avem o abordare integrată a surselor de finanțare și iată că am ajuns să avem în premieră un program dedicat exclusiv sănătății. Cu acest buget vom reconstrui sistemul medical din România, astfel încât românii să beneficieze de condiții, servicii și personal de nivelul țărilor europene cu sisteme publice de sănătate performante.

Discutăm de cele trei spitale regionale din Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi, care au un buget de 1,2 miliarde de euro şi, de asemenea, un număr de şapte alte spitale județene sau spitale judeţene de urgență care vor beneficia de dotarea cu echipamente medicale sau, după caz, vor beneficia de lucrări în ceea ce înseamnă reabilitare, consolidare sau construcția de noi clădiri. O altă premieră pe care o aduce Programul Sănătate este sprijinirea activităților de cercetare în domeniul oncologic şi, de asemenea, marele echipament medical – Ciclotronul – care utilizează protonii pentru tratamentul oncologic al bolnavilor.”, a mai adăugat ministrul Marcel Boloș.