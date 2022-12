Marți după-amiază au avut loc mai multe explozii în orașul Kosovska Mitrovica, situat în nordul Kosovo. Pe acest fond, autoritățile au pornit o sirenă pentru a alerta populația, anunță presa locală.

Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care se poate auzi sirena din oraș, în timp ce localnicii au vorbit despre sunetele produse de explozii. Presa locală mai spune că poliția și forțele speciale au intrat în primăriile orașelor Zubin Potok și Kosovska Mitrovica.

De asemenea, directorul Biroului pentru Kosovo și Metohia, Petar Petković, a precizat că prim-ministrul kosovar Albin Kurti a trimis poliția înarmată cu scopul de a pregăti terenul pentru ceea ce el a numit alegeri ilegale.

⚡️A few minutes ago, five detonations rang out in the northern part of Kosovska Mitrovica, Serbian outlet Blic reports pic.twitter.com/FT92JNgRTS

— War Monitor (@WarMonitors) December 6, 2022