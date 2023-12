Marcel Ciolacu a oferit un interviu televizat în cadrul căruia a anunțat un buget record pentru educație, în 2024. Acesta va atinge 4,1 % din PIB.

Șeful Guvernului a subliniat că s-a ajuns la un consens în ceea ce privește creșterea salariilor cadrelor didactice în etape. El a argumentat că aceasta reprezintă o ofertă foarte respectuoasă față de această categorie, având în vedere nivelul extrem de scăzut al salariilor lor anterior. În această direcție, Ciolacu susține că s-au „acoperit toate palierele”

El a abordat și tema investițiilor uriașe în infrastructură.

„Am avut o discuție în seara asta, cred că am închis lucrurile în linii mari. Am fost cu doamna ministră a Educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1 % din PIB. Mă bucură foarte mult că am acoperit toate palierele.

Normal că mi s-a părut prea mult la un moment dat pe investiții, sunt aproape 12 miliarde de lei numai din PNRR în investiții în infrastructură. Doamna ministră mi-a zis că până acum a semnat peste 5.300 de contracte, fiind un jalon în PNRR.

Am venit cu componenta explicată poate prea puțin de doamna ministru cu abandonul școlar și mi-a arătat cu cifre și am lucrat și cu doamna ministru al Muncii ca bursele sociale să le prindem pe bani europeni, astfel încât să nu fie presiunea mare pe bugetul statului, dar să menținem în continuare numărul mare de copii beneficiari pe burse și, în primul rând, ținta este abandonul școlar, unde avem o problemă. Trebuie să recunoaștem, nu s-o ascundem”, a declarat premierul.