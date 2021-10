Dacian Cioloș se așteaptă „la orice” de la discuția cu Florin Cîțu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR) despre formarea unei noi majoritati guvernamentale. Acesta consideră că cel mai înțelept este să știe din timp dacă foștii aliați mai vor sau nu să continue împreună.

„PNRR-ul l-am asumat politic impreuna, partidele din coalitie, nu ar trebui sa fie probleme. Cat despre masurile legat de criza Covid si criza preturilor la energie, avem si noi cateva idei, sunt convins ca au si ei. De aici vreau sa incepem discutia, daca exista vointa politica sa continuam acest proiect si pe urma sa vedem cum putem face. Eu ma astept la orice.

Ma astept la orice varianta, important e sa incepem aceasta discutie. Lumea spune ca suntem in criza, ca avem nevoie de claritate, deci cu cat mai repede clarificam, cu atat mai bine. Daca incepem o discutie e deja un lucru bun si in urmatoarele zile ne putem organiza sa finalizam aceste discutii. Daca nu exista intentia de a continua, cel putin lucrurile vor fi clare si noi pe partea noastra vom decide ce vom face in continuare”, a declarat Dacian Cioloș.

Despre majoritatea formată din USR, PSD și AUR

Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a fost întrebat, în cadrul interviului, ce părere are despre faptul că PNL-ul a trimis USR-ul să facă majoritate cu PSD și AUR.

Dacian Cioloș a răspuns: „Nu scrie nicaieri in Constitutie cu cine trebuie sa facem noi o majoritate sau nu”. „Daca cineva vrea sa piarda vremea, poate sa gasească motive sa o piarda. Noi nu vrem sa pierdem vremea.”

Prima rundă de negocieri cu PNL și UDMR va avea loc miercuri

Președintele USR, Dacian Cioloș, afirmă că prima rundă de negocieri cu PNL și UDMR va avea loc miercuri. Acesta a adăugat că discuția va fi doar între președinții celor trei partide, asta în urma dorinței lui Florin Cîțu.

„Asta a fost propunerea domnului președinte Florin Cîțu. Am acceptat-o. Vreau să avem această discuție indiferent de format, să vedem care este deschiderea colegilor, ca să știm și noi ce avem de făcut”, a declarat Dacian Cioloș pentru B1 TV.

Există posibile impedimente pentru negocieri?

Echipa de negociere a USR este formată din oameni care au atacat dur PNL-ul și pe Florin Cîțu, de exemplu Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă acest aspect ar putea fi un impediment pentru negocieri, Dacian Cioloș a răspuns: „Evident că în politică există și multă emoție, dar atunci când iei decizii, când pregătești decizii, e important să avem rațiune. Și eu am opinii despre persoane, dar respect faptul că sunt persoane care au legitimitate în partidele respective.”

„Retorica asta ironică, să discutăm noi cu AUR și PSD, pot să o repete. Noi am spus-o tot timpul că vreau să refacem coaliția”, a mai precizat premierul propus.