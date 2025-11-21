Luxemburg va pune, de la 1 ianuarie, o taxă de 2 euro pentru coletele mici comandate din afara Uniunii Europene (UE), cu valoare sub 150 de euro. Banii din această taxă vor fi folosiți pentru a controla mai bine produsele care vin din afara blocului comunitar, mai ales cele cumpărate de pe site-uri chinezești precum Shein și Temu. Aceste platforme sunt criticate pentru că vând produse care nu respectă regulile europene.

Aceeași taxă există deja în Franța, Belgia și Olanda, dar Luxemburg o va aplica cu 9 luni mai devreme decât restul țărilor membre din UE. În plus, miniștrii de Finanțe din UE au decis să elimine scutirea de taxe pentru coletele sub 150 de euro. Această schimbare ar trebui să intre în vigoare în anul 2026. Pe lângă asta, se va introduce și o taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare colet mic care intră în UE, potrivit „l’essentiel”.

De altfel, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat marți, 18 noiembrie, proiectul revizuit privind noile taxe locale, care include majorarea impozitelor pe proprietate și mașini, dar și introducerea taxei pentru coletele din afara UE. Această modificare afectează direct persoanele fizice și firmele care comandă produse de pe platforme non-UE, precum Temu și Shein.

Proiectul de lege aprobat de Parlament prevede că fiecare colet provenit din afara UE, cu valoare de până la 150 de euro, va fi taxat cu 25 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Inițial, legea stabilea ca această taxă să fie aplicată din 1 noiembrie 2025, însă termenul a fost depășit, iar autoritățile au considerat necesară actualizarea calendarului.

Măsura vizează pachetele comandate de pe platforme non-UE, iar scopul declarat de autorități este acoperirea costurilor administrative generate de volumul tot mai mare de colete internaționale. În plus, implementarea taxei urmărește creșterea predictibilității și uniformității procedurilor vamale.

Taxa se va aplica prin colaborare cu toate companiile de curierat, care vor fi responsabile de colectarea sumei pentru fiecare colet care intră în România. În practică, fiecare colet de sub 150 de euro va fi supus acestui cost fix de 25 de lei, ceea ce poate genera costuri suplimentare pentru consumatorii care fac frecvent cumpărături online din afara UE.

Deși valoarea taxei nu este ridicată, aplicarea ei pentru fiecare colet în parte va avea efect imediat asupra comportamentului de cumpărare, mai ales pentru pachetele de valoare mică. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru o mai bună gestionare a fluxurilor de import și pentru prevenirea pierderilor la nivel bugetar.