Michael Kopsa, un actor cunoscut pentru producții precum Gundam, Dosarele X, Watchmen și Fantastic Four a murit la 66 de ani. Fosta lui soție, actrița Lucia Frangione, a confirmat vestea tragică pe Twitter.

„Marele Michael Kopsa, prietenul meu drag și tatăl fiicei mele, Nora, a murit la 23 octombrie 2022, din cauza unei tumori pe creier. A fost un actor incredibil, atât pe scenă, cât și în filme, un actor de voce, tâmplar, muzician și pictor desăvârșit. Cel mai important, Michael a fost un tată iubitor și omniprezent.”, a scris Frangione.

The great Michael Kopsa, my dear friend and the father of my child, Nora, passed away Oct 23 2022 of a brain tumour. He was an incredible stage and screen actor, voice actor, carpenter, musician and painter. Most importantly, he was a loving and richly present father. pic.twitter.com/R5Q6s3QjGh

