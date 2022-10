Leslie Jordan, actor, scenarist, cântăreț și câștigător al premiului Emmy, cunoscut pentru rolurile sale din „Will & Grace”, „American Horror Story” și „Hearts Afire”, a murit la vârsta de 67 de ani.

Jordan conducea în Hollywood luni dimineața și s-a izbit de partea laterală a unei clădiri, bănuindu-se că și-a pierdut cunoștința. Ambulanța care a venit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Actor veteran și câștigător al premiului Emmy

Era un actor veteran, iar printre aparițiile sale notabile se numără „The Help”, „The Cool Kids” și „Call Me Kat”. În 2006, el a câștigat premiul Emmy pentru rolul său din serialul de comedie „Will & Grace”, în care l-a interpretat pe Beverly Leslie.

A apărut în emisiuni de televiziune precum „Ugly Betty”, „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, „Hidden Palms”, „Star Trek: Voyager”, „Caroline in the City”, „Pee-Wee’s Playhouse”, „Reba”, „Boston Public”, „Nash Bridges” și „Boston Legal”, dar și în filme precum „Ski Patrol”, „Roadside Rodeo”, „Love Ranch”, „Southern Baptist Sissies” și „The United States vs. Billie Holiday.”.

Unul dintre cele mai celebre roluri ale lui Jordan a fost cel al lui Earl „Brother Boy” Ingram în piesa de teatru „Sordid Lives”, care a fost ulterior adaptată în 2000 într-un film de comedie romantică cu același nume.

În 1993, a creat primul său spectacol de teatru autobiografic, „Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far”, care a rulat timp de șapte luni pe Broadway la SoHo Playhouse. Piesa a relatat viața timpurie a lui Jordan în Chatanooga, Tennessee, și l-a prezentat pe actor susținut de un cor de gospel care cânta cântece satirice despre rasism și homofobie. La momentul producerii piesei, Variety a lăudat „prezența scenică” a lui Jordan și a numit spectacolul „dulce-amărui și amuzant”.

Fenomen pe rețelele de socializare în pandemie

În 2020, Jordan a devenit un fenomen pe rețelele de socializare, câștigând milioane de urmăritori pe Instagram datorită videoclipurilor sale pline de umor postate pe perioada pandemiei.

Jordan a lansat un album de muzică gospel intitulat „Company’s Comin'” în 2021 și, mai târziu în acel an, a apărut ca invitat în cadrul emisiunii „The Masked Singer”, unde a interpretat un gospel intitulat „This Little Light of Mine”.

„Lumea este cu siguranță un loc mult mai întunecat astăzi fără dragostea și lumina lui Leslie Jordan”, a declarat David Shaul, agentul lui Jordan.

„Nu numai că a fost un mega talent și o plăcere să lucrezi cu el, dar a oferit un sanctuar emoțional națiunii într-unul dintre cele mai dificile momente ale sale. Ceea ce i-a lipsit a compensat prin generozitate și măreție ca fiu, frate, artist, comediant, partener și ființă umană. Să știm că a părăsit lumea la apogeul vieții sale profesionale și personale este singura consolare pe care o putem avea astăzi”, a adăugat acesta.