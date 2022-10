În curând se va lansa o nouă serie a filmului „Liceenii”. Surpriza cea mare este însă că rolurile principale vor fi jucate chiar de către băiatul și fata lui Ștefan Bănică Junior. Alături de ei va apărea și nepotul regretatului regizor al filmului original, Nicolae Corjos.

Cine va apărea în film

Vineri, 21 octombrie, criticul de film Irina Margareta Nistor a spus că va apărea o nouă serie a filmului Liceenii. Aceasta a spus însă că nu știe cine va fi regizorul.

„Vestea bună este că va apărea a nouă serie a filmului Liceenii. Cu aceleași persoane, cu băiatul lui Mihai, cu băiatul și fata lui Ștefan Bănică Jr. și cu nepotul lui Corjos, care este muzician și foarte frumos. Încă nu știu cine va fi regizorul. Va fi o referire la Ion Caramitru. Scenariul este făcut”, a anunțat aceasta, citată de bucurestifm.ro

Un an bun pentru cinematografia românească

Invitată în emisiunea lui Răzvan Petre De10XRomânia, Irina Margareta Nistor a vorbit despre actori, festivaluri, producții și filme românești care au avut succes în cinematografe și pe platformele de streaming, mai ales în perioada pandemiei. Criticul de film a spus că perioada pandemiei a fost o perioadă ideală pentru a ne pune la curent cu cele mai noi producții.

„În toată perioada aia (n.r. în pandemia) am stat și am văzut filme. Oricum, nu aveam unde să merg. Am încă foarte multe filme de văzut. Este iluzia voastră că le-am văzut pe toate și din fiecare călătorie mă întorc cu câteva dvd-uri”, a spus criticul de film.

Potrivit acesteia, anul 2022 a fost un an bun pentru cinematografia românească, multe dintre filmele lansate fiind aproximativ același gen de comedie.

„Teambuilding e pentru corporatiști. Lumea merge în grup, așa cum o făceam noi când eram elevi. În general, vizionările se fac doar cu colegii de birou nu și cu partenerii de viață. Micuțu este savuros și am iertat toate înjurăturile. Eu aș face un concurs prin care să înlocuim toate înjurăturile din filme cu replici inteligente”, a spus Irina Margareta Nistor.

Aceasta a pomenit și de blockbusterele anului, Elvis și Top Gun și a mărturisit care a fost preferatul ei.

„Top Gun mi-a plăcut mai mult decât Elvis. A fost mare înghesuială la Cannes. Eu sunt din nou subiectivă pentru că sunt mare fan al avioanelor. Partea a doua a fost binevenită”, a spus criticul de film.