Irina Margareta Nistor a devenit cunoscută ca „vocea filmelor din anii ’80”, când a dublat cam tot ce însemna filme pe casete VHS. Are poveşti şi întâmplări fabuloase de spus despre acea perioadă, despre care a povestit în podcastul EVZ. Criticul de film devenise foarte cunoscut în perioada comunistă. Era singura traducătoare a puținelor filme din Occident care circulau pe casete video mai ales în deceniul 8.

„ Am tradus peste 5.000 de fil m e „

Chestionată de moderatorul Robert Turcescu dacă are habar câte filme a tradus până acum, Irina Margareta Nistor a declarat contextul în care a devenit parte a unui adevărat fenomen: „Am tradus 3.000 de filme până în Revoluție și încă 2.000 după aia. „Afacerea pe nenorocirea aia de BD era a inginerului Zamfir. Casa lui a cumpărat-o de la văduva lui Finteșteanu (n.r. – marele actor Ion Finteșteanu). În acest demisol erau aparatele, veneau filmele, le dublam la prima vedere toate. Erau câte două filme pe casetă, nu mă puteam opri”, a povestit cunoscuta jurnalistă. Restul e istorie.

Jurnalistul Dan Andronic a completat că a văzut personal, în anii 90, ceea ce chiar înainte de căderea comunismului reprezenta cea mai mare colecție video de filme.

Filmele video, o oază de libertate

Într-un alt interviu, criticul de film a recunoscut că puțin îi păsa că traducea mii de casete video pe ascuns, pentru că pur și simplu „nu putea să trăiască fără filme’. Traducerile se întâmplau într-o vilă care era vizavi de Televiziune, în cartierul Primăverii, unde domnul Zamfir deținea toată afacerea cu casete video.

Povestea ei a inspirat filmul documentar ”Chuck Norris vs Communism”, care a avut premieră la Sundance în 2015. ”Apoi am fost invitată la Universităţi americane să povestesc despre cum cum te poate alina filmul ilegal în momentele de dictatură, am ajuns la LA, la Berli , în sălile unde se ţine Berlinala, în Spania, în Marea Britanie, şi e în continuare în lume pe Netflix şi pe HBO-GO, a rulat pe Arte, în ţările de limbă franceză şi germana, a fost psihanalizat la Londra, şi continuă să fie văzut, cu lungi sesiuni de Q&A, în ”România. Așa cum se confesa într-un interviu pentru Capital, Irina Margareta Nistor, care a fost inclusă în Top 300 Femei de succes al revistei, se definește ca fiind ”îndrăgostită de a 7-a arta, subiectivă şi ranchiunoasă, afurisită şi, uneori, paranormală!”

