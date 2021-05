Actorul Victor Rebengiuc este de părere că Revoluţia din 1989 „a fost o mare păcăleală”, pentru că nu au dispărut nici securiştii, nici comuniştii, dimpotrivă, ei au continuat să îşi facă politica de construire a unor averi personale mari.

După trei decenii de la acele evenimente, el a spus: „Nu înţeleg ce-a putut să mă îndemne pe mine să cred va fi o mare răsturnare, că vor dispărea comuniştii şi securiştii”.

Nu îi lipseşte nimic din comunism, dar subliniază că Revoluţia a fost o păcăleală. „Au continuat comuniştii să îşi facă politica lor bună de construire a unor averi personale mari, care pot concura cu oricare alte averi personale din toată lumea”, a completat el.

Întoarcerea din drum a Regelui Mihai, în 1990, a fost un episod „îngrozitor” din punctul de vedere al actorului Victor Rebengiuc, care a povestit în ediţia de duminică a „Insider Politic” de la Prima TV cum l-a cunoscut pe Ion Iliescu şi a dezvăluit din discuţiile avute cu fostul preşedinte.

Despre fostul preşedinte Ion Iliescu, el a spus că era cunoscut în mediul artistic, pentru că mergea des la spectacole, şi că l-a cunoscut înainte de 1989 printr-o colegă de breaslă.

„Ea era măritată cu pupilul lui, nu îmi vine în minte numele, şi vedeam la el acasă nişte filme ruseşti interzise. Într-o seară, a venit şi Iliescu cu soţia acolo. Ştiam aşa, se zvonea că e băiat…, că nu se compară cu Ceauşescu, e altfel”.

După mulţi ani, au apărut împreună în filmul „Medalia de onoare” (2019).

Înainte de asta, la prima aniversare a lui Rebengiuc de după 1989, a primit un coş cu flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu.

„Am avut spectacol de ziua mea. Când am venit acasă cu Mariana Mihuţ, era un coş mare de flori şi o scrisoare din partea lui Iliescu, care îmi spunea c-o fi, c-o păţi, să nu mai fie violenţe, ca să putem construi, că ne ştim de atâta vreme…”