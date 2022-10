Ron Masak, actorul cunoscut pentru rolul șerifului Mort Metzger din serialul „Murder, She Wrote”, a murit joi, la vârsta de 86 de ani. Moartea acestuia vine la doar câteva zile după ce şi Angela Lansbury, vedeta serialului poliţist american foarte iubit şi de români, a încetat din viaţă la 96 de ani.

Potrivit unei declarații a familiei, Masak a murit din cauze naturale și a fost înconjurat de soția sa, Kay, și de cei șase copii.

Actorul s-a născut în Chicago, Illinois, la 1 iulie 1936. Masak a studiat teatrul la Chicago City College și a debutat în actorie în 1954.

De-a lungul anilor 1960 și 1970, a apărut în seriale de televiziune emblematice precum „The Twilight Zone” (1960), „The Monkees” (1968), „Get Smart” (1968), „I Dream of Jeannie” (1968-69), „Bewitched” (1969-70), „The Mary Tyler Moore Show” (1971), „Iubește-ți vecinul” (1973), „Povestea poliției” (1975-1978) și „Wonder Woman” (1978).

A apărut in serialul fenomen „Murder, She Wrote”

Masak și-a făcut debutul pe marele ecran în thrillerul de spionaj al lui John Sturges Ice Station Zebra (1968), cu Rock Hudson și Ernest Borgnine, apoi a apărut alături de George Hamilton în Evel Knievel (1971) și ca barman și prieten al personajului Barbarei Eden în Harper Valley P.T.A. (1978), relatează The Hollywood Reporter.

A dat lovitura în rolul șerifului Mort Metzger din serialul „Murder, She Wrote” în 1985, apărând în peste 40 de episoade ale îndrăgitului serial până la sfârșitul acestuia, în 1996.

A fost numit și „regele reclamelor”

În anii ’80 și ’90 este, de asemenea, perioada în care Masak a început să capete reputația de „rege al reclamelor„, în principal datorită muncii sale de voiceover pentru murăturile Vlasic, Rice-A-Roni și altele.

Masak a apărut, de asemenea, în aproximativ 25 de filme de lung metraj, printre care „Ice Station Zebra” (1968), „Second Effort” (1968), „A Time for Dying” (1969), „Evel Knievel” (1971), „Laserblast” (1978), „Listen to Me” (1989), „The Benchwarmers” (2006) și „Angels on Tap” (2018).

Potrivit paginii sale de pe IMDb, Masak era atașat la două proiecte viitoare, „The Curse of the Gorgon” și „Quigley 2”, care era în pre-producție.

Masak a jucat un rol esențial în diverse evenimente caritabile de-a lungul anilor, inclusiv pentru Wounded Warriors, Child Help, Susan G. Komen Foundation, Cystic Fibrosis Foundation, Special Olympics și Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon.

Actorul i-a lăsat în urmă pe soția sa, Kay, cei șase copii ai lor și 10 nepoți.