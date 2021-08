Ludovic Orban a explicat cum a ajuns Florin Cîțu senator și vicepreședinte în PNL, la numai o lună de la înscrierea în partid, în 2016. Orban a precizat că actualul premier nu a fost preferatul său pentru funcția de ministru de Finanțe și nici a președintelui Klaus Iohannis.

”Nu am avut niciun fel de informații legate de problemele apărute în spațiul public: nici în discuțiile personale, nici în procedurile legale.

Domnul Cîțu s-a înscris în octombrie 2016 și a fost pe listele de la Senat la alegerile din 2016 și pus pe listele de București de Alina Gorghiu, probabil de Isar. Eu nu eram președinte.

Florin Cîțu a fost verificat pentru că a fost ministru de Finanțe.

Nu Alina Gorghiu m-a convins să îl susțin pentru poziția de vicepreședinte al PNL pe Florin Cîțu, stați liniștit, nici domnul Isar, nici domnul Iohannis. A fost decizia mea.

Ca ministru de Finanțe am avut o altă primă preferință, am fost refuzat. M-am consultat cu președintele A României, am avut un short-list cu 3-4 nume. Nu a fost impus de președintele Iohannis ca ministru de Finanțe.

A fost mâna dreaptă a mea. Am colaborat foarte bine, în calitate de premier, cu el ministru de Finanțe.”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Atac la adresa lui Florin Cîțu

Ludovic Orban a scris sâmbătă un mesaj la adresa lui Florn Cîțu: ”Să își ceară scuze”, îi cere șeful PNL Premierului, în scandalul arestării din SUA, după ce fostul ministru de Finanțe a fost prins conducând haotic o mașină, sub influența băuturilor alcoolice.

”Îi solicit colegului meu Florin Cîțu ca, în următoarea declarație publică, să le ceară scuze cetățenilor români că nu a avut curajul și onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viața lui.

Și ar trebui să își ceară scuze și față de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, în toate discuțiile pe care le-am avut atunci când a obținut susținerea mea pentru cele mai importante funcții în stat.”, a scris Ludovic Orban sâmbătă pe Facebook, după primele declarații publice făcute de Florin Cîțu pe subiect, în care a încercat să minimalizeze gravitatea faptei comise.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea