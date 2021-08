Sorin Roșca Stănescu a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, după informațiile apărute despre Florin Cîțu. Întrebat despre cum crede că o să iasă Florin Cîțu din această situație, Sorin Roșca Stănescu a spus ferm că „nu o să mai iasă!”.

Totodată, el a vorbit și despre atitudinea șefului statului. Potrivit acestuia, USR-PLUS ar dori să îl sancționeze pe Florin Cîțu, folosindu-se de ultimele informații aflate. Klaus Iohannis pe de altă parte, cel mai probabil va mai lăsa câteva zile Coaliția ”să fiarbă”, apoi va lua o decizie radicală.

„Nu o să mai iasă, pentru că vor lucrurile extrem de diferite. De exemplu, Florin Cîțu vrea să-l pună pe Vîlceanu ministru al Finanțelor, dar partidul nu-l vrea pe Vîlceanu. USR vrea să-l sancționeze pe Florin Cîțu sau măcar să-l șantajeze pe Florin Cîțu folosindu-se de dubla încurcătură gravă în care se află, în timp ce Cîțu vrea să remanieze Guvernul eliminându-l din Guvern pe ministrul Justiției și poate încă unul, doi miniștri.

Deci, după opinia mea, e o situație fără ieșire care-l depășește în acest moment și pe Klaus Iohannis. Cred că președintele mai lasă două, trei zile, timp în care Coaliția să fiarbă în suc propriu și apoi va trebui să ia o decizie radicală. Și decizia radicală e să introducă pe țeavă o a treia persoană”, a declarat Sorin Roșca Stănescu, la Antena 3.

Klaus Iohannis îl va demite pe Florin Cîțu?

El a mai precizat că nu se pune problema ca președintele Klaus Iohannis să îi ceară lui Cîțu să demisioneze, în contextul în care va fi nevoie de o altă persoană.

”Adică să îi ceară public, dacă altfel nu merge, lui Cîțu să demisioneze pentru a rămâne timp suficient de a propune pe altcineva, din mers, atât pentru funcția de premier interimar, acesta probabil că va fi ministrul Apărării, care a mai fost premier interimar și e în căutarea, tot contra cronometru, care să ia voturile lui Cîțu, pe care Cîțu le-a smuls de la Orban și să le utilizeze în folos propriu. Din voturile acestea, o bună parte vin cumva indirect de la Klaus Iohannis, iar altele vin din banii publici pe care Cîțu i-a cheltuit ca să-și cumpere voturi în PNL”, a mai adăugat el.

Amintim faptul că premierul Florin Cîțu a confirmat în timpul săptămânii trecute că în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului.

El preciza atunci că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile. În același timp, premierul se întreba cum de această informație a fost făcută publică n contextul în care mai este foarte puțin până când PNL își va alege noul lider.

”Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (…) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.