Nouă ieșire violentă a lui Ludovic Orban la adresa lui Florin Cîțu. Șeful PNL pare decis să puncteze decisiv împotriva Premierului.

Chiar dacă susține că nu din tabăra sa au fost publicate informațiile compromițătoare la adresa lui Florin Cîțu, Orban profită din plin de situație.

El îl îi cere lui Cîțu să își ceară scuze înaintea românilor, dar și în fața sa personal, pentru că Orban se simte înșelat de Premier.

Nouă ieșire violentă a lui Ludovic Orban. Nu îl iartă pe Cîțu

Lucru care este evident că are șanse mici să se întâmple. Dar în felul acesta Ludovic Orban apreciază că punctează la capitolul imagine.

”Îi solicit colegului meu Florin Cîțu ca, în următoarea declarație publică, să le ceară scuze cetățenilor români că nu a avut curajul și onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viața lui.

Și ar trebui să își ceară scuze și față de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, în toate discuțiile pe care le-am avut atunci când a obținut susținerea mea pentru cele mai importante funcții în stat.”, a scris Orban sâmbătă pe Facebook, după primele declarații publice făcute de Florin Cîțu pe subiect, în care a încercat să minimalizeze gravitatea faptei comise.

Cîțu nu l-a informat pe președintele Iohannis

Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, în conferință de presă, că nici un moment nu s-a gândit la demisie după scandalul dosarului penal din Statele Unite, ”un eveniment de acum 21 de ani, pe care îl regret, nu are implicații asupra a ce facem azi”.

Premierul României a mai spus că nu l-a informat pe președintele Iohannis în ceea ce privește condamnarea din SUA.

”Este o situație prin care nu am dorit să mai trec. Era sâmbătă, 3 decembrie, fusese ziua colegului de cameră, de acolo veneam. Știu că am băut cât să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat.”, a declarat Florin Cîțu, care la insistențele presei a precizat că ”Nu pot să duc 7-8 beri”.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.