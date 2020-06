„Pe ce motiv să depună moţiune de cenzură? Pentru că Guvernul şi-a făcut datoria? Pentru că noi stăm de dimineaţă până în noapte într-o activitate epuizantă? Că am încercat să găsim răspunsul potrivit la toate situaţiile cu care nu s-a confruntat nimeni până-n momentul de faţă?

Care e motivaţia să depună o moţiune de cenzură ca să dea jos Guvernul Orban? Am reuşit în nişte condiţii extrem de dificile, fără sprijin parlamentar, cu o majoritate parlamentară ostilă, care este o majoritate care se comportă din ce în ce mai iresponsabil, am reuşit să ţinem sub control această epidemie şi, cât de cât, să ţinem economia la un nivel de funcţionare”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, la Realitatea Plus, întrebat dacă se teme de moţiunea de cenzură la adresa Guvernului anunţată de PSD.

Un ritm efectiv nebunesc

El a adăugat că, în această perioadă, „ritmul de adoptare a măsurilor a fost un ritm efectiv nebunesc”.

„La toate provocările cu care ne-am confruntat a trebuit să găsim cât mai rapid posibil răspunsuri, să dăm soluţii pentru nişte situaţii care reclamau o reacţie imediată”, a completat Orban.

Premierul a punctat că nu poate decide ce va face „PSD cu sateliţii”, întrebat dacă în urma moţiunii de cenzură Guvernul poate fi demis.

„Asta ei hotărăsc, şi depunerea unei moţiuni de cenzură nu va putea fi justificată în faţa opiniei publice iar oamenii politici, parlamentarii, liderii politici trebuie să explice oamenilor fiecare gest pe care-l fac, pentru că oamenii judecă, oamenii apreciază şi îşi stabilesc opţiunile politice în funcţie de ceea ce fac pentru binele oamenilor liderii politici. Ar fi un alt act aventurier, iresponsabil”, a mai declarat Orban.