Situație fără precedent pe scena politică chiar în timpul ședinței care are loc în acestă seară. Surse din cadrul ședinței au declarat pentru stiripesurse.ro că conducerea PNL reunită la ora transmiterii acestei știri a discutat despre excluderea lui Ludovic Orban din partid.

În ceea ce privește numele celor care își doresc plecarea lui Orban, aceași sursă spune că este vorba desper Gigel Știrbu, Emil Boc și Gheorghe Flutur, ei fiind cei care au propus excluderea lui Orban din PNL.

Pe lângă numele lui Ludovic Orban, același surse spun că mai sunt propuși la excluderea din PNL deputații Ionel Dancă și Alexandru Kocsis, apropiați de Orban. În ceea ce privește propunerea BEX, aceasta va fi votată într-o nouă ședință de BPN care va avea loc în cursul zilei de marți la PNL.

Informația a fost în mare parte confirmată și de Ludovic Orban care declara la Digi24, că sunt voci în partid care cer excluderea sa din partid, el adăugând că nu înțelege ce legătură ar avea această decizie cu actuala criză din România.

”Sunt voci care cer excluderea mea, la şedinţă, au fost vreo doi care au cerut. Asta e soluţia, să îl dăm afară pe Orban? Dar că ai dus ţara în criză, că ai lăsat ţara fără apărare în faţa pandemiei (…) asta contează mai puţin”, a arătat Orban.

Totodată, Orban a mai precizat că nu îşi doreşte să plece din partid, după mai bine de 30 de ani petrecuți în mișcarea liberală, însă nu poate accepta nici ceea ce se întâmplă în prezent.

”Eu nu vreau să plec, eu mi-am petrecut 31 de ani în mişcarea liberală. Problema e că nu mai pot fi părtaş la ceea ce se întâmplă şi la deciziile acestei conduceri rupte de realitate”, a afirmat el.

Orban, despre președintele Klaus Iohannis

Amintim faptul că această informație vine în condițiile în care, în urmă cu doar o zi, Ludovic Orban a criticat conducerea actuală a PNL. Totodată, el a mai declarat că președintele Klaus Iohannis a pierdut contactul cu realitatea, motiv pentru care trebuie demis din funcție.

În opinia lui Orban, șeful statului se comportă ca un ”turist străin în România” și își ignoră toate obligațiile pe care le are.

„Avem un președinte care a luat-o complet razna, care parcă a uitat că este președintele României. Se comportă ca un turist străin care se află în România, ignorându-și complet obligațiile pe care le are față de cetățenii români și acționând împotriva interesului României, în mod evident”, a declarat Ludovic Orban, duminică seara, la Realitatea TV.

Totodată, Ludovic Orban mai declara că se va implica „cu toate forțele” pentru suspendarea președintelui.

„Având o parte de răspundere pentru realegerea lui Iohannis ca președinte în 2019 mă voi implica cu toată forța”, a adăugat Orban. Fostul lider PNL a amintit că l-a susținut pe șeful statului și a colaborat foarte bine cu el, însă comportamentul său de acum s-a schimbat prea mult.

„În mod evident l-am susținut pe președintele Iohannis și am colaborat cu președintele Iohannis. Președintele Iohannis are un comportament care nu mai are nicio legătură cu comportamentul pe care l-a avut atât timp cât eu am fost în parteneriat”, a mai spus Orban.

În cadrul declarațiilor făcute, Orban a fost întrebat cum poate fi oprit președintele, el nu a dat un răspuns clar. „Cred că nu-și termină mandatul, sincer”, a fost răspunsul fostului lider PNL.