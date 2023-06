În cursul zilei de joi, 22 iunie, Tribunalul București a anulat procesul verbal întocmit în cadrul Congresului extraordinar al AUR din data de 27 martie 2022. La momentul respectiv, George Simion a fost ales președintele AUR.

Decizia luată de Tribunalul București a fost deja publicată pe portalul instanțelor.

Deputatul Ciprian Ciubuc, care a fost exclus anul trecut din AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), a ridicat obiecții la congres. Este important de reținut că hotărârea instanței poate fi contestată printr-un proces de apel și este susceptibilă de a fi modificată.

A fost invalidată și o decizie de excludere din AUR

Instanța de la București a invalidat atât procesul-verbal al congresului, cât și o decizie luată de Juriul Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR, care îl exmatriculase anterior pe Ciprian Ciubuc din partid.

La congresul extraordinar al AUR, desfășurat în martie 2022, George Simion a fost ales președinte al partidului. Anterior, formațiunea politică a fost condusă în comun de George Simion și Claudiu Târziu, în calitate de copreședinți.

Ciubuc a contestat deciziile luate în cadrul congresului extraordinar, invocând la baza contestației sale încălcări ale statutului AUR.

George Simion se află din nou în centrul unui scandal

Problemele se țin scai de George Simion. Recent, s-a spus despre acesta că nu a declarat corect banii pe care i-a primit la nuntă.

Liderul AUR a vorbit despre această problemă și spune că a procedat în conformitate cu legea, subliniind că totul a fost declarat.

”Eu am declarat absolut tot ce am primit, că așa e normal. Sigur că da, eu am spus oamenilor care au spus că nu pot veni la nuntă, dar vor să doneze sume de bani, că pot face acest lucru în contul fundației, nu în numele meu personal. Și s-au adunat în acel cont, al fundației, undeva la câteva mii de lei. Restul, ce a rămas mâncare, băutură, am donat totul”, a afirmat acesta într-o emisiune televizată la România TV.

Scandalul a început în urma unei acuzații USR

În cadrul aceleiași emisiuni, liderul AUR a mai spus că totul a început după ce USR l-a acuzat că a rămas cu banii de la nuntă.

”USR a spus că am rămas cu banii, dar ei au uitat să se uite la conturi, la banii numerar, la bogății. Noi avem în cont cam 5000 de euro, ceva de genul acesta. Nu ar fi fost o problemă să fi avut banii ăștia, după nuntă, dar nu s-a întâmplat așa. Dacă era așa aș fi declarat, fără nicio problemă”, a spus acesta.