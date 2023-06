În cadrul ședinței plenare în care s-a discutat învestirea noului Executiv condus de Marcel Ciolacu, liderul AUR, George Simion, și-a exprimat interesul pentru următoarele 18 luni. El a subliniat că partidul AUR va fi la putere și va trebui să ia decizii privind viitoarele parteneriate de guvernare începând cu anul 2024.

Liderul AUR și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea guvernului, afirmând că „în ultimul an și jumătate am avut un guvern care, din punctul lor de vedere, a fost nesatisfăcător”.

AUR vrea să știe despre impozitarea muncii

”Un an şi jumătate de acum înainte vom avea un Guvern condus de Marcel Ciolacu. (..) Ne interesează foarte mult ce se întâmplă în următoarele 18 luni. Ne interesează foarte mult ca în limita posibilului, cât mai multe din soluţiile pe care AUR le are, pentru că AUR va veni la guvernare şi trebuie să ne decidem cu cine guvernăm din 2024 încolo. Vrem să ştim despre impozitarea muncii pe care aţi promis că o reduceţi, la ce nivel va fi. Vrem să ştim, aţi promis că veţi tăia din comunele care au 1.000-1.500 de locuitori. Se va întâmpla asta în următoarele 18 luni”, a comentat George Simion.

George Simion a interpelat coaliția cu privire la utilizarea termenului „sclavii moderni ai Europei”. El a subliniat că românii, cu proprietate românească, nu se angajează în producția modernă pe teritoriul României, comparând situația cu epoca șerbiei.

”Nu prea producem noi, românii, cu acţionariat românesc, nimic modern în România şi suntem ca pe vremea iobagilor”, a mai spus George Simion. ”Astăzi, prin taxarea muncii la 46%, românii din cinci zile, două le lucrează pentru stat, e mai rău decât în vremea iobăgiei”.

Taxarea banilor trimiși în afara României

În calitate de reprezentant al AUR, George Simion a înaintat o propunere de impunere a unei taxe pe fondurile transferate din România.

„Propunerea noastră este să taxaţi toate sumele care sunt trimise peste graniţe, prin practica numită optimizare fiscală. Vrem să vedem de ce vrea Guvernul Ciolacu să adoptăm moneda Euro, pentru că am vorbit cu economişti, am vorbit cu finanţişti, am vorbit cu reprezentanţi de la Banca Naţională, care spun că nu este momentul potrivit. Vrem să ştim de ce nu aţi spus nimic despre Schengen în discursul vostru. Vrem să ştim despre deficitul comercial şi cum facem să nu mai importăm alimente”, a adăugat liderul AUR.

George Simion a continuat cu deficitul comercial și zăcămintele de gaze

George Simion a continuat cu o serie de întrebări, întrebând despre deficitul comercial și despre situația zăcămintelor de gaze naturale.

„Ce generează deficit comercial? Industria chimică. Facem ceva cu gazele naturale din Marea Neagră? Îndrăznim prin Romgaz să săpăm mai adânc şi să beneficiem de pe urma bogăţiilor naturale ale României? Ce se va întâmpla cu zăcămintele de gaze naturale descoperite în judeţul Gorj, unde, culmea, am avut nişte cutremure în ultima perioadă? Va fi iertat în continuare, ca în vechiul cabinet, OMV-ul de plata taxelor, care ar trebui să meargă către sănătate, către educaţie? Care va fi politica dumneavoastră? Vedem componenţa acestui Guvern. La Justiţie aţi pus-o pe păpuşa lui Vlasov, la Agricultură l-aţi pus pe păpuşa lui Stănescu, iar la Sănătate să nu mai vorbim despre atitudinea despre care o aveţi cu bolnavii de cancer. Vrem să vedem soluţiile despre care vorbiţi şi vrem să vă propunem soluţii pe fiecare domeniu, pentru că, pentru următorul an şi jumătate, este foarte important pentru soarta ţării de acum înainte.”, a punctat Simion.

Liderul AUR a comentat retragerea UDMR de la guvernare

„Probabil domnul Kelemen Hunor şi-a făcut unele calcule şi a apreciat că aceasta se scufundă şi de aceea v-a refuzat politicos, pentru că de obicei UDMR alegea cu cine face guvernarea”, a susţinut liderul AUR.