După ce s-a spus că nu ar fi declarat corect banii primiți la nuntă, George Simion a subliniat că a procedat regulamentar și a declarat absolut tot ce a primit.

”Eu am declarat absolut tot ce am primit, că așa e normal. Sigur că da, eu am spus oamenilor care au spus că nu pot veni la nuntă, dar vor să doneze sume de bani, că pot face acest lucru în contul fundației, nu în numele meu personal. Și s-au adunat în acel cont, al fundației, undeva la câteva mii de lei. Restul, ce a rămas mâncare, băutură, am donat totul”, a afirmat el în cadrul emisiunii ”Punctul culminant”, moderată de Victor Ciutacu la România TV.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit liderului AUR, totul a pornit de la faptul că USR a spus că acesta a rămas cu banii de la nuntă, chiar dacă în declarația de avere este vorba despre banii cheltuiți de George Simion pentru nuntă.

”USR a spus că am rămas cu banii, dar ei au uitat să se uite la conturi, la banii numerar, la bogății. Noi avem în cont cam 5000 de euro, ceva de genul acesta. Nu ar fi fost o problemă să fi avut banii ăștia, după nuntă, dar nu s-a întâmplat așa. Dacă era așa aș fi declarat, fără nicio problemă”, a spus acesta.

George Simion nu se teme de un eventual control al conturilor sale

George Simion a mai precizat că nu îi este teamă de un eventual control al conturilor sale. Chiar dacă mulți organizează nunți pentru a spăla bani, nu este și cazul lui, a adăugat el.

”Știu că e o practică pentru unii să facă nunți pentru a spăla bani. Nu e cazul nostru. Aștept pe toată lumea să îmi găsească banii”, a afirmat liderul AUR.

Cu câți bani a rămas George Simion după nuntă

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu a avut loc în august 2022 în comuna Măciuca din județul Vâlcea și s-a vehiculat că în urma evenimentului, liderul AUR a încasat 400.000 de euro în cont. Recent, acesta a spus că a mai rămas doar cu 15.000 de euro.

„Sub 15.000 de euro ne-au rămas sub diferite forme. Restul – brânză, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nuntă, am mâncat, am băut, ne-am simțit bine. Acești 400.000 de euro sunt brânza de la Becali, formațiile, legumele de la Lunguleţu, merele de la Voinești, etc și etc, apa, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat George Simion.