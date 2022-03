SUA și UE au semnat un acord istoric pentru livrarea de gaze naturale lichefiate pentru Europa, potrivit anunțului făcut vineri la Bruxelles într-o conferință de presă comună susținută de Joe Biden, președintele SUA, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

The transatlantic partnership stands stronger than ever.

In a world faced with disorder, our unity upholds fundamental values and rules that our citizens believe in.

And we are determined to stand up against Russia’s brutal war.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022