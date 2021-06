Deși avem rezerve uriașe de gaze naturale, am putea ajunge tot la mâna rușilor

Pentru ca România să nu trebuiască să apeleze la importuri de gaze este nevoie ca Parlamentul să modifice Legea offshore. Cu toate astea, actuala guvernare spunea, înainte de alegeri, că proiectul de modificare este gata și că se așteaptă o componență a Legislativului. Ulterior, actuala putere a precizat că se poate face ceva până la finalul actualei sesiuni, însă aceasta trece cu pași repezi.

Un studiu efectuat de PwC România pentru Federaţia Patronală Petrol şi Gaze arată că România este cel de-al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, după Olanda, și că ar putea depăși prima poziție odată cu dezvoltarea rezervelor din Marea Neagră.

Ce oportunități aduce exploatarea resurselor din Marea Neagră

Potrivit studiului, cea mai importantă oportunitate pe care o aduce exploatarea resurselor din Marea Neagră este securitatea energetică. Pentru ca România să atingă independența energetică și pentru ca țara să fie poziționată ca exportator net de gaze naturale, este necesat să se facă acest pas.

Așadar, impactul economic din partea investițiilor va fi mult mai mare prin contribuția la creșterea economică locală și regională. În plus, studiul mai spune că există avantajul competitiv prin tehnologie și know-how. Concret, România ar putea deveni pionier în regiunea Mării Negre și chiar ar putea avea parte de cele mai noi tehnologii. Cu ajutorul noilor tehnologii, România ar putea avea parte de o dezvoltare a unei baze industriale care să deservească și țările din regiune.

Mai mult decât atât, România va avea parte și de un impact privind ocuparea forței de muncă. Forța de muncă calificată va avea un salarii mai mari decât media națională.

Este important de menționat că aceste investițiile din Marea Neagră vor ajuta România să-și atingă obiectivele asumate prin Proiectul Strategiei Energetice 2020-2030, cu perspectiva 2050. Gazele naturale, considerate combustibilul de tranziție către energia verde, pot fi folosite pentru încălzire în loc de lemn sau cărbune. În plus, cu ajutorul gazelor naturale se pot atinge obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezerva de gaze din Marea Neagră

Platforma continentală a Agenției pentru Resurse Minerale estimează că România are 200 de miliarde de metri cubi de gaze. Perimetrele de gaze sunt în diverse stagii de exploatare, cele mai avansate fiind cele cu Black Sea Oil and Gas. Amintim că Black Sea Oil and Gas are o exploatare în ape de mică adâncime, investițiile fiind destul de mici. Cu toate astea, compania controlată de fondul american de investiții Carlyle a spus că va da în judecată statul în cazul în care legea nu va fi modificată.

Cu toate astea, cele mai mari resurse explorate sunt în blocul Neptun Deep, concesionat de Petrom și Exxon. Aici sunt până la 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Totuși, investiția este amânată până la modificarea legii.