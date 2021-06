Denise Rifai reacționează dur după declarația lui Ludovic Orban: România nu-și permite acum un astfel de meci politic

Jurnalista a scris că „nu exista un alt partid care să-și dea propriul guvern jos, în afară de PSD, când Liviu Dragnea era președinte”.

„Doamne fereste! Azi am citit de mai bine de 15 ori aceste cateva randuri! Nu-mi vine sa cred! Cum adica cine va castiga congresul PNL va trebui sa devina Premierul Romaniei?

Ce inseamna asta? Ca PNL se pregateste sa devina PSD? Caci, nu exista un alt partid care sa-si dea propriul guvern jos in afara de PSD, cand Liviu Dragnea era presedinte. Si imi aduc aminte clar de atitudinea de atunci a PNL! Si de reactia noastra, a tuturor! O tara intreaga privea ingrozita la gestul lui Dragnea, facut doar din dorinta lui de a controla tot in Romania si de a pune mana pe legile justitiei!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

România nu-și permite acum un astfel de meci politic

De asemenea, Rifai a subliniat că „România chiar nu-și permite acum un astfel de meci politic, dus doar pentru supremația politica a unui lider”.

„21 iunie 2017 – ziua in care Guvernul Grindeanu a fost demis! PSD devenea primul partid politic care-si dadea jos din functii prim-ministrul si proprii ministri!

27 iunie 2021. Aceeasi luna, 4 ani mai tarziu. Orban deschide razboi total premierului in functie, Florin Citu!

Si daca atunci, Dragnea isi cauta un premier care sa-l scape de inchisoare printr-o ordonanta de urgenta ce anula efectele abuzului in serviciu, Orban face acest anunt intr-o Romanie inca sangeranda din cauza crizei COVID19, care INCA nu s-a terminat si declara razboi politic total unui om care a guvernat Romania in cel mai greu an, din multii care au trecut din perioada postdecembrista.

Romania chiar nu-si permite acum un astfel de meci politic, dus doar pentru suprematia politica a unui lider!

Nu se poate asa ceva!

Poporul asta a facut deja un efort real, oamenii au mers la vot in plina pandemie ca sa legitimeze, la Palatul Victoria si in Parlamentul Romaniei, o ALTFEL de constructie politica!

Cum sa vii si sa anunti asa ceva doar ca sa-ti satisfaci ambitia de putere? Deci chiar nu e vorba de Romania in niciun moment? Conteaza doar puterea politica TEMPORARA a liderului aflat intr-o pozitie de conducere? In tot cazul, Romania nu are nevoie de asa ceva acum si nu putem iar sa trecem printr-o criza politica, la nici un an de la alegerile parlamentare! E jenant!

Exista insa un singur rationament care ar putea justifica disperarea unui asemenea anunt: Ludovic Orban se afla intr-un deficit real de sprijin in taberele liberale si s-a vazut nevoit sa arunce aceasta informatie, ca sa mai atraga oameni langa el! Le spune deci ca daca primeste votul pentru Presedintia PNL, va avea cum sa le ofere functii in viitorul Guvern si aparat de stat.

Cu alte cuvinte, aflat acum in plin negot la cumpararea de voturi, anunta ca arunca tara-n aer si schimba premierul si se reaseaza la palatul Victoria, ca sa aiba ce promite liderilor PNL la negocieri. De Unde trag concluzia ca politica din Romania se face doar pentru puterea celui ce o obtine! Indiferent de partidul din care provin acei lideri.

Doamne fereste! Oare, Ce blestem o fi pe tarisoara asta? S-o gasi totusi si vreun barbat de stat care sa iubeasca si sa conduca tara asta nu doar pentru sine si apropiati? Oare?”, a conchis Denise Rifai.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea