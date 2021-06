PSD încearcă să dărâme Guvernul condus de către Florin Cîţu chiar cu ajutorul liberalilor. A spus-o chiar şeful PSD, Marcel Ciolacu. Acesta se bazează pe voturi din tabăra lui Ludovic Orban la moţiunea de cenzură care se va vota marţi în Parlament.

Ciolacu, apel către Ludovic Orban

Marcel Ciolacu lansează un apel neaşteptat către Ludovic Orban. Vrea ca şeful PNL să voteze moţiunea de cenzură, alături de liberalii care îi sunt apropiaţi. „Noi avem o posibilă singură lipsă, un deputat care are o boală incurabilă într-o fază foarte avansată, dar şi el încearcă să ajungă la vot.

Am înţeles de la colegii de la AUR că sunt cu toţii prezenţi. Categoric, deja au anunţat cei neafiliaţi că vor susţine moţiunea, vor fi voturi şi de la grupul minorităţilor şi ne mai trebuiesc voturi din zona actuală a acestei puteri.

Ţinând cont că 70% dintre români consideră că suntem într-o direcţie greşită, sunt ferm convins că există şi parlamentari din actuala putere care consideră că suntem în direcţia greşită şi sperăm că voteze această moţiune.

Poate domnul Orban ne face surpriză şi îndeamnă anumiţi colegi să voteze această moţiune, nu neapărat ţinând cont de lupta lor politică internă. Poate face un act patriotic şi scapă această ţară de…”, a afirmat Ciolacu, la Antena 3.

Ciolacu, discuţii cu mai mulţi liberali

Mai mult, Ciolacu spune că a avut discuţii cu parlamentari din coaliţia aflată la guvernare. „Am avut astfel de discuţii, vom vedea marţi ce se va întâmpla. Cred că vor face o presiune fantastică să nu se deplaseze la vot, ca nu cumva să voteze din greşeală”, a adăugat liderul PSD.

Totuşi, Ciolacu crede că preşedintele Iohannis „ţine cu domnul Cîţu şi atunci are tot interesul să nu treacă această moţiune de cenzură”. „Este posibil ca marţi să treacă această moţiune de cenzură. Eu am spus că are 50% şanse să treacă. Este nevoie de anumite voturi din actualul arc guvernamental”, mai susţine Ciolacu.