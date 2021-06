Amazon riscă o amendă de 425 milioane dolari în UE . O autoritate din Luxemburg a propus ca Amazon să fie amendată cu 425 milioane dolari la nivelul UE din cauza nerespectării prevederilor regulamentului GDPR, spun surse citate de Wall Street Journal. Până la o decizie finală vor mai trece câteva luni și suma finală s-ar putea schimba.

Autoritatea de protecție a datelor din Luxemburg – Commission nationale pour la protection des données (CNPD) – a propus ca Amazon să fie amendată, argumentând că gigantul american a încălcat prin practicile sale de confidențialitate regulamentul GDPR.

Speța din Luxemburg are legătură cu modul în care Amazon colectează și utilizează datele user-ilor și NU are nicio legătură cu business-ul de cloud-computing Amazon Web Services.

Amazon își are sediul european în Marele Ducat de Luxemburg și se află sub jurisdicția CNPD.

Reacția Amazon

Nici Amazon și nici CNPD nu au dorit să comenteze informația. Amazon a spus în repetate rânduri că pentru companie reprezintă o prioritate confidențialitatea datelor utilizatorilor.

Propunerea se poate transforma în decizie definitivă doar după ce va fi agreată și de alte autorități de protecția datelor din UE, iar procedura va dura luni de zile. Dacă va fi să fie și o amendă, suma ar putea fi diferită de cea vehiculată acum.

