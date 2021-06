Mai mulţi bucureşteni nemulţumiţi de problema ridicării gunoaielor din Sectorul 1 l-au aruncat pe scările Primăriei conduse de Clotilde Armand.

Unul dintre cei amendaţi pentru că au aruncat gunoi pe scările Primăriei Sectorului 1 este şi activistul de mediu Tudor Tim Ionescu, cunoscut în lumea mondenă şi drept “Tudy”. El a precizat că va contesta amenda de 2.000 de lei primită de la Poliţia Locală: “Pur şi simplu am deplasat acei saci de unde ei stăteau neridicaţi în cele două cartiere, într-un loc mai central, de unde am şi văzut că se ridică sacii de gunoaie”, spune acesta.

El speră că, în acest fel, mesajul cetăţenilor revoltaţi să fi ajuns la primarul Clotilde Armand.

“Cetăţenii mi-au transmis că vor simbolic să ducem un sac de gunoi din cartierele lor”

“În cursul zilei de sâmbătă, ca urmare a nenumăratelor apeluri pe care le-am primit şi eu şi colegii mei din partea cetăţenilor care sunt exasperaţi pe bună dreptate din cauza situaţiei din Sectorul 1, am fost în cartierele Pajura, respectiv Bucureştii Noi, unde am continuat procesul de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea doamnei Clotilde Armand şi am constatat cu toţii dezastru şi veritabile gropi de gunoi.

Cetăţenii mi-au transmis că vor simbolic să ducem un sac de gunoi din cartierele lor, adică unul din Pajura şi unul din Bucureştii Noi, lucru pe care l-am şi făcut cu maximă înţelegere faţă de această situaţie. Respectiv, am luat cei doi saci de gunoi şi i-am dus frumos pe treptele Primăriei Sectorului 1, de unde am văzut că au fost ridicaţi.

Poliţia Locală pe care doamna Clotilde Armand a instructat-o să monitorizeze foarte atent tot ce se întâmplă doar acolo în faţa Primăriei, nu şi în restul Sectorului 1, m-a legitimat, mi-au luat datele de pe cartea de indentitate şi mi-au dat o amendă de 2.000 de lei. Nu este niciun fel de problemă. Măcar acest mesaj să fi ajuns la doamna Clotilde Armand.

Voi contesta, pentru că am scris chiar şi pe amendă, că nu am luat eu sacii, pentru că nu aveam unde să îi arunc. Şi, pentru că cetăţenii stăteau cu gunoaiele de o săptămână deja pe stradă şi erau focare şi sunt în continuare focare de infecţie. Pur şi simplu am deplasat acei saci de unde ei stăteau neridicaţi în cele două cartiere, într-un loc mai central, de unde am şi văzut că se ridică sacii de gunoaie, doar de pe treptele Primăriei Sectotului 1. Am şi menţionat acest lucru în procesul verbal şi anume, refuzul Primăriei de a îşi îndeplini atribuţiile, conform codului administrativ”, a declarat Tudor Ionescu, luni, pentru Antena 3.

Tudor Ionescu îndeamnă la strângerea de semnături pentru un referendum ce ar îndepărta-o pe Clotilde Armand din funcţie

Duminică, bărbatul a postat un mesaj şi pe pagina sa de Facebook, în care a prezentat procesul verbal prin care a fost amendat, precizând şi: “Ne vedem în stradă la strângerea de semnături pentru referendum”.

“Amendat cu 2000 de lei pentru că am mutat doi saci cu gunoaie neridicați din #Sector1 în fața Primăriei!

Nu mă intimidați doamna #ClotildeArmand, oricât ați pune Poliția Locală a Sectorului 1 să mă amendeze că v-am transmis mesajul de ridicare a gunoaielor din cartierele Pajura și Bucureștii Noi!

Ne vedem în stradă la strângerea de semnături pentru referendum!

Cine dorește tabele pentru semnături lăsați un comentariu sau mesaj.”