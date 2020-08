Pentru primăriile de sector, ALDE s-a mobilizat și a publicat lista cu numele candidaților.

O echipă tânără, care îmbină experiența profesională cu tinerețea și entuziasmul, acestea sunt caracteristicile echipei de candidați pe care ALDE i-a validat pentru funcțiile de primari de sector în municipiul București.

Printre candidații ALDE pentru primăriile de sector din Capitală se numără și Tudor Tim Ionescu, care vânează postul de primar al sectorului 6.

Tudor Tim Ionescu este licențiat în comerț internațional, științe politice și drept și și-a facut mare parte din studii în Belgia. Din 2016 este consilier general al Municipiului București, cu o prezență de 100% la cele peste 70 de ședințe ale Consiliului General, dar, și mai important, cu 45 de proiecte de hotărâri de consiliu inițiate, cel mai mare număr de proiecte proprii ale vreunui consilier municipal.

”Sunt un tânăr antreprenor crescut de bunicii săi, în spiritul respectului față de comunitate și iubire a țării, și nu mă sfiesc să spun asta, chiar dacă pentru mulți va suna desuet. Am fost crescut să respect și să protejez natura și viața, de aceea sunt și activist pentru protecția mediului, pentru protecția și bunăstarea animalelor.

Candidez pentru funcția de Primar al Sectorului 6 pentru că mă doare să văd cum acest sector, cu cel mai mare potențial de dezoltare din tot Bucureștiul, stă pe loc și nu arată așa cum ne dorim, așa cum ar trebui, așa cum merităm! Merităm un Sector 6 dezvoltat, curat, sigur și sănătos! Dacă tu dorești schimbarea, atunci împreună o putem realiza!”, spune Tudor Tim Ionescu despre motivele pentru care candidează.

Candidatul ALDE, amantul Oanei Zăvoranu

Pe lângă viața politică, candidatul ALDE, Tim Ionescu a avut și o serie de peripeții în lumea monedă.

În anul 2011, fosta mama vitrega a lui Tudor Ionescu, Rodica Zeana l-a acuzat pe acesta că intrat in atentia tabloidelor ca urmare a relatiei cu Oana Zavoranu, ca i-ar fi „furat bani din poseta” in timp ce acesta locuia la Bruxelles in apartamentul ei.

Aceste acuzații au fost lansate si in direct, in urma cu cinci ani, cand Zeana Rodica era prezentata drept stomatolog si proprietara mai multor imobile din Bruxelles pe care le inchiriaza. Numele lui Zeana Rodica figureaza pe o lista a stomatologilor, farmacistilor si asistentilor medicali in Belgia.

Totodată, una din fostele iubite ale lui Tim Ionescu a declarat la vremea respectiva la un show de televiziune: „Eu ma inteleg foarte bine cu parintii mei, iar el mi-a spus ca isi uraste foarte tare tatal.

In momentul cand l-am intrebat de ce, raspunsul m-a socat. Mi-a spus ca mama lui naturala s-a sinucis din cauza faptului ca sotul ei o batea, iar violeanta a determinat-o sa isi puna capat zilelor”, a spus Ana la Antena 1.

În 2015, Tudor a ajuns din nou în atenția tabloidelor, atunci când Oana Zăvoranu l-a acuzat ca a aparut sfidator impreuna cu cainele sau Skip la o emisiune de talente canine, „Ham Talent”, unde Pepe, fostul sot, este jurat.

„Tupeul si nesimtirea lui e de notorietate pentru mine. Eu cu Pepe ne-am iubit. Nu l-am mai vazut pe Tudy niciodata. A ramas cu cel mai bun prieten al omului, cainele. Am inteles ca plimba niste hartii prin Parlament ca vrea sa fie politician. Eu zic sa aiba mare grija ca poate ii pregateste Pepe vreo filmare” a declarat Oana Zavoranu intr-o emisiune la acea vreme.