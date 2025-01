Declarațiile lui Dragoș Sprînceană au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate, în care a abordat și alte subiecte legate de susținerea internațională a candidaților români și activitatea unor grupuri online.

Dragoș Sprînceană a menționat că a fost amenințat cu moartea după ce și-a exprimat intenția de a candida. El a spus că familia sa a fost afectată de atacurile la adresa sa, subliniind că „e dreptul oricui să candideze sau să facă ce dorește”.

Totodată, acesta a declarat că atacurile ar fi fost organizate de susținătorii lui Călin Georgescu, folosind inclusiv rețele sociale și platforme online pentru a-l discredita.

Sprînceană a precizat că a fost amenințat „în direct la Realitatea TV” și că ar fi fost vizat de „grupuri online coordonate de susținătorii lui Călin Georgescu”. Acesta a afirmat că „aproximativ 90 de persoane” dintr-un grup numit „Băieții Viteji” ar fi fost implicate în atacuri coordonate, iar un alt grup, format din peste 6.700 de membri, ar fi folosit profiluri false pentru a intimida și discredita persoanele care exprimă opinii contrare.

El a adăugat că aceste acțiuni online „subminează autoritatea votanților” și i-a îndemnat pe cetățeni să verifice profilurile care fac comentarii denigratoare pentru a identifica dacă acestea sunt autentice sau false.

Sprînceană a subliniat faptul că „niciun candidat din România nu are susținere din partea SUA”. El a reiterat că administrația americană nu susține oficial niciun candidat la alegerile prezidențiale din România, această poziție fiind confirmată și de un membru al Congresului american, care a declarat pentru Antena 3 CNN că administrația SUA nu susține niciun candidat.

Sprînceană a explicat că imaginea sa a fost folosită pentru a crea impresia de sprijin din partea Statelor Unite, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o manipulare. El a afirmat că „niciodată un oficial american nu va face o declarație oficială de sprijin pentru vreun candidat” și a insistat că informațiile care susțin contrariul sunt false.

Dragoș Sprînceană a criticat reacțiile mass-media și ale anumitor actori politici, care, în opinia sa, ar încerca să îl descurajeze prin atacuri personale și intimidări. El a spus că „presa a explodat” după ce a sugerat că ar putea candida și că a fost acuzat de diverse lucruri pentru simplul fapt că și-a exprimat intenția de a intra în politică.

Totodată, omul de afaceri a adus în discuție o serie de declarații controversate ale lui Călin Georgescu, afirmând că, deși există unele părți din mesajele acestuia care se aliniază cu viziunea Partidului Republican, sunt și alte aspecte cu care nu este de acord. În acest context, el a susținut că și-a exprimat adevărul, fapt care ar fi determinat atacurile la adresa sa.

„Cred că sunt exemplul perfect de mică manipulare sau inducere în eroare, pentru că imaginea mea a fost folosită pentru a crea o impresie de sprijin. Niciodată un oficial american nu va face o afirmație oficială de a sprijini pe cineva într-un fel sau altul, am spus de nenumărate ori. Acum, vorbind de ce am spus eu mai devreme, da, domnul Georgescu are o parte de mesaj care se aliniază cu Partidul Republican, dar am spus și că sunt părți cu care nu sunt de acord. Concluzia e că administrația americană nu sprijină pe nimeni, administrația americană nu cunoaște pe absolut nimeni la momentul actual și, fiindcă am spus adevărul, a explodat acum presa deoarece am spus că, dacă România mă va vrea, poate voi candida. Au început să spună atât de multe lucruri urâte și false la adresa mea. Niciun candidat nu are o susținere din SUA și niciun candidat nu vorbește cu cineva din SUA despre susținerea lui”, a spus Sprînceană.