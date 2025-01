George Simion a anunțat că miercuri, la ora 15:00, va avea loc o acțiune simbolică de protest în fața Parlamentului European, în Place de Luxembourg. De asemenea, acesta a lansat un apel către invitații internaționali să participe.

„Trebuie să vedem ce putem face, începând de luni, când revenim pe băncile Parlamentului pentru a sparge această tăcere mormântală. Sigur că ei vor să fie interpretat altfel raportul Comisiei de la Veneția. Sigur că eu am spus clar și am explicat românilor: Comisia de la Veneția a spus că avem de-a face cu o lovitură de stat”, a declarat el la Realitatea Plus.