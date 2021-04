Marcel Ciolacu se revoltă. Liderul PSD se arată foarte deranjat de faptul că Guvernul condus de Florin Cîțu nu a prezentat încă în Parlamentul României, Planul Național de Redresare și Reziliență.

De menționat este faptul că, anunțul lui Ciolacu vine după ce noua formă a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu a primit acceptul Comisiei Europene, a anunțat joi, europarlmentarul PSD Victor Negrescu.

În acest context, Ciolacu susține că dacă Guvernul nu va veni în curând cu PNRR, el le va propune colegilor săi o grevă parlamentară, prin care grupurile vor participa la comisii, însă nu vor mai participa la plen, lăsândul pe șeful statului doar cu „guvernul său și parlamentul său”, fără opoziție.

“În anunț oficial, în seara aceasta la dvs. în emisiune: dacă nu vor veni cu Planul Național de Redresare și Reziliență să-l prezinte în Parlament, Partidul Social Democrat – am să propun colegilor mei – va intra în grevă parlamentară. Mai exact, vom fi în Parlament, la grupurile parlamentare, vom participa la comisii, nu vom mai participa la plen.

Iar domnul Iohannis să-și gestioneze ‘guvernul său’ și ‘parlamentul său’ fără opoziție în plenul parlamentului”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

PNRR are probleme la Bruxelles

De menționat este faptul că, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a vorbit despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în baza căruia România ar urma să beneficieze de peste 29 de miliarde de euro pentru refacerea economică post-pandemie. Potrivit acesteia, PNRR întâmpină probleme la Bruxelles.

În același timp, ministrul a mai menționat că PNRR, în forma finală, nu a fost depus, însă a confirmat faptul că oficialii Comisiei Europene au “semne de mirare” legate de sumele solicitate de România pentru infrastructura rutieră. Totodată, o altă problemă subliniată de aceasta o reprezintă alocările solicitate pentru irigații.

“Se lucrează cu Comisia Europeană pe componentele extinse. Lucrăm la aceste componente, care sunt tehnice, le trimitem la serviciile Comisiei, așteptăm feedback scris şi avem discuții, apoi discutăm cu ministerele de linie (din România, n.r.) pentru a îmbunătăți componenta, le trimitem, primim feedback şi tot aşa.

Pe parcursul acestui dialog informal, foarte intens, mai schimbăm lucruri. Acest proces este foarte complex, se întâmplă acum şi nu e vorba de nicio respingere, pentru că PNRR nu a fost trimis oficial.

Am spus încă de când am preluat mandantul că România este singura țară care propune o alocare atât de mare pentru Transporturi şi că sunt semne de mirare la Comisie şi că, în acelaşi timp, noi vom insista pentru o alocare mare pe infrastructură rutieră şi pe Transporturi, în general, pentru că România are nevoie să termine lanţul de autostrăzi”, a spus ministrul.

Totodată, ea a mai adăugat că ideea principală o reprezintă conținutul planului și nu viteza cu care aceasta este depus.

“Nu e vorba de cine trimite primul, ci de a trimite planuri bune”, a spus Ghinea.

