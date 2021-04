Un mare artist din România, de urgență pe masa de operație!

Keo, Cosmin Mustață, a fost spitalizat în Capitală după ce nu s-a simțit deloc bine în ultima vreme. În urma investigațiilor realizate de medici, acesta a fost diagnosticat cu hernie, conform informațiilor transmise de ciao.ro

Astfel, medicii au decis să-l opereze de urgență. Totuși, în timpul intervenției , aceștia au avut parte de o surpriză neplăcută. Medicii au observat că este vorba, de fapt, despre două hernii inghinale și una femurală.

Potrivit sursei menționate, operația a durat aproximativ 3 ore, față de una singură, cât estimau inițial medicii.

Informațiile transmise de Keo

Din fericire, artistul a fost externat deja și se simte mai bine. Totodată, în curând își va relua activitatea muzicală.

„Într-adevăr am suferit o triplă intervenție chirurgicală, în urgență, la Spitalul Ponderas. Deși pentru mine a fost o cumpănă foarte mare, am avut șansa să îl cunosc pe domnul Profesor Cătălin Copăescu care este un chirurg extraordinar, dar și un om extraordinar.

Fiind vorba despre o intervenție mai complexă, era nevoie de mai multe zile de recuperare sub supraveghere medicală, astfel că am fost internat o săptămână.

În plus, am avut șansa de a fi internat pe noua secție a spitalului. Chiar am rămas plăcut surprins să regăsesc și în România o calitate la cel mai înalt nivel internațional.

Sunt acasă, mă simt mai bine, având în vedere amploarea intervenției chirurgicale. Nu am vrut să alertez pe nimeni, mă recuperez și sper cât de curând să-mi reiau activitățile muzicale, să revin în studio. Cea mai mare bucurie a fost că m-am întors acasă la fetele mele”, a declarat Keo pentru sursa menți0nată.

