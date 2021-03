Cătălin Botezatu, internat de urgență la spital. A ajuns direct pe masa de operație

Cătălin Botezatu, internat la spital. A ajuns direct pe masa de operație

Cătălin Botezatu trece prin momente cumplite. După ce în urmă cu doi ani a trecut printr-o operație dificilă după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă, vedeta de la Kanal D a ajuns din nou pe masa de operație.

Într-un clip postat pe pagina personală de Facebook, Cătălin Botezatu și-a informat fanii cu privire la starea lui de sănătate și a spus ce va urma să i se întâmple. Mai exact, se pare că juratul de la emisiunea ”Bravo ai stil!Celebrities” este din nou internat la un spital din Turcia, loc unde i se va face și intervenția chirurgicală.

Vedeta susține că cei din spital au mare grijă de el și sunt cei mai buni. Totodată, el a precizat că intervenția chirurgială este singura din taote punctele de vedere și se consideră pe mâini bune.

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat.

Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție sigură din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală”, a declarat juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cătălin Botezatu nu a plecat singur

De menționat este faptul că, vedeta nu a plecat singur pentru a-și face intervenția. El se află în compania unui consilier internațional, Eva Pavel, care i-a fost mereu alături în astfel de momente.

Totodată, Cătălin Botezatu le-a promis fanilor săi că va reveni cu detalii despre modul cum a decurs operația.

„Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a încheiat Cătălin Botezatu.