Potrivit lui Bogdan Badea, CEO eJobs România, deși sectorul public afișează mult mai puține locuri de muncă comparativ cu mediul privat – peste 20.000 de job-uri postate în paralel în privat – creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este semnificativă, aproape 60%. În mediul privat, însă, numărul ofertelor a rămas constant față de 2025. Această creștere în sectorul public vine în contextul în care Guvernul a anunțat pentru 2026 o reducere de 10% a anvelopei salariale, deși nu este clar dacă măsura va viza concedieri, tăieri de salarii sau sporuri, ori o combinație a acestora.

„Comparativ cu sectorul privat, unde, în aceeași perioadă de timp, au fost postate 20.000 de locuri de muncă, cifrele de la stat par modeste, însă dacă le comparăm cu intervalul de timp similar al anului trecut, observăm o creștere de aproape 60%, în timp ce în mediul privat situația rămâne staționară în raport cu 2025. Creșterea poate fi surprinzătoare dacă ne gândim că Guvernul a anunțat pentru 2026 o reducere cu 10% a anvelopei salariale, chiar dacă momentan nu este clar ce formă va avea această tăiere, fie că este vorba despre concedieri, reducerea salariilor sau sporurilor ori chiar aplicarea în tandem a celor două măsuri”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de locuri de muncă din România.

Capitala conduce clasamentul orașelor cu cele mai multe posturi disponibile în instituțiile publice, cu 255 de poziții, fiind singurul oraș cu un număr de job-uri de trei cifre. Urmează Timișoara, cu 63 de poziții, Ploiești – 59, Brașov – 54, iar Cluj-Napoca și Constanța câte 52 fiecare. La polul opus se află Drobeta Turnu Severin (9 posturi), Călărași și Focșani (câte 10 posturi) și Brăila (11 posturi).

Majoritatea pozițiilor disponibile sunt pentru candidați cu pregătire medie, în regim full-time, cu activitate la sediu. În plus, există și aproximativ 270 de posturi pe bază de proiect, pentru care contractul este determinat și implică ocuparea pe o perioadă limitată.

În prezent, recrutările din instituțiile publice se concentrează pe mai multe categorii de posturi. Cele mai numeroase sunt pentru șoferi – inclusiv pentru microbuze școlare, autosanitare sau în salubrizare – urmate de șefi de serviciu în diverse instituții, îngrijitori, muncitori calificați, personal medical și referenți.

„Un element interesant și, din nou, în contrapondere cu ce vedem în mediul privat, este legat de reducerea la zero a numărului de poziții postate care să aibă salariul afișat în anunțul de angajare. Asta în timp ce, în cazul companiilor private, procentul de job-uri cu salariul afișat a ajuns la 40%”, explică Bogdan Badea.

Conform celor mai recente date oficiale, valabile la finalul lunii noiembrie, administrația centrală numără 815.556 de posturi ocupate, iar la nivelul întregului sistem public sunt aproape 1,3 milioane de angajați. Cele mai multe funcții sunt ocupate în cadrul Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății.

În prezent, pe platforma Jobradar24.ro sunt disponibile peste 500 de locuri de muncă în sectorul public. În paralel, mediul privat continuă să ofere oportunități semnificative: aproximativ 24.000 de joburi sunt active pe eJobs România, la care se adaugă încă 5.000 de poziții destinate candidaților fără studii superioare, publicate pe iajob.ro.