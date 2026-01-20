Olanda este recunoscută pentru economia sa stabilă, mediul multicultural și standardul ridicat de viață. Angajatorii olandezi apreciază cuplurile pentru seriozitate, spirit de echipă și dorința de a colabora eficient. În plus, există numeroase companii care oferă locuri de muncă în Olanda pentru cupluri, mai ales în domeniul ospitalității și serviciilor. Aceste oportunități vin adesea cu cazare inclusă, un mare avantaj pentru cei care vor să evite costurile ridicate ale chiriei.

Cazare inclusă: multe locuri de muncă oferă camere sau apartamente pentru două persoane, aproape de locul de muncă.

Program stabil și venituri sigure: salariile sunt competitive, iar plata săptămânală este o practică obișnuită.

Posibilitatea de a călători și economisi împreună: lucrând în același loc, cuplurile pot planifica împreună timpul liber și economiile.

Un mediu internațional: veți lucra alături de colegi din întreaga Europă, într-un climat deschis și prietenos.

Domeniul ospitalității și cateringului este foarte variat. În funcție de experiență și nivelul de cunoaștere a limbii engleze, cuplurile pot alege între mai multe poziții sezoniere sau permanente.

Recepționer / Recepționeră

Personal pentru curățenie (housekeeping)

Lucrători la bucătărie sau la micul dejun

Îngrijirea spațiilor comune

Chelner / Chelneriță

Ajutor de bucătar

Spălător de vase

Personal pentru evenimente, nunți sau petreceri corporate

Cuplurile pot lucra în campinguri, resorturi de vară sau hoteluri de pe litoralul olandez. Aceste poziții sunt ideale pentru cei care doresc o experiență de câteva luni și preferă un mediu dinamic.

Există mai multe modalități eficiente prin care cuplurile pot aplica pentru locuri de muncă în domeniul ospitalității.

Portalurile de joburi europene și site-urile specializate în „darbs ar izmitināšanu” / „muncă cu cazare” afișează frecvent oferte dedicate cuplurilor. Căutați expresii precum „hospitality jobs for couples in the Netherlands” sau „muncă în Olanda cu cazare pentru cupluri”.

Agențiile specializate în plasarea forței de muncă în străinătate colaborează cu hoteluri, restaurante și firme de catering care caută cupluri. Ele oferă suport în găsirea cazării, semnarea contractelor și organizarea transportului. Este o opțiune sigură și rapidă, mai ales pentru cei care merg pentru prima dată în Olanda.

Asigurați-vă că CV-urile ambilor parteneri sunt actualizate și traduse în engleză. La interviu, accentuați faptul că sunteți un cuplu stabil și dornic să colaboreze pe termen lung.

După sosire, veți primi ajutor în obținerea numărului BSN (număr de identificare olandez) și în deschiderea unui cont bancar. Mai multe informații utile puteți găsi pe Expat Centre Netherlands.

Olanda oferă un echilibru perfect între muncă și viață personală, iar pentru cuplurile care vor să înceapă o aventură comună, locurile de muncă în domeniul ospitalității și cateringului cu cazare sunt o alegere excelentă. Este o șansă de a descoperi o nouă cultură, de a lucra într-un mediu prietenos și de a construi împreună o experiență de viață memorabilă.