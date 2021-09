Andreea Esca, Smiley, Gina Pistol, Cozmin Gusa, Micutzu, Cabral, Mihai Petre, Codin Maticiuc, Speak, Mario Fresh, Fedde le Grand, Giulia, au fost observați într-un loc în care nimeni nu s-ar fi așteptat să-i vadă laolaltă. Aceștia au mancat si s-au simtit bine la Verdissimo, gradina interioara ce iti taie respiratia, notează jurnaliștii de la ziardecluj.ro.

S-a petrecut cu ocazia Untold, festivalul de muzică care adună an de an un număr impresionat de vedete. Este momentul în care, la Cluj-Napoca, își fac prezența oameni de media, artisti, actori, DJ, care mai de care mai dornici de distractie.

„Si, dupa noptile pline de distractie si dans, cu totii au ales in fiecare an de Untold sa se „ciluiasca” la Da Pino, restaurantul din centrul Clujului care le-a devenit a doua casa. Daca pana anii trecuti, vedetele luau masa in interiorul sofisticat al conceptului gastronomic, cu totii au avut un soc la aceasta editie de Untold, fiindca Adrian Dragos, patronul Da Pino, a „copcialit” o surpriza de proportii: o gradina interioara cum nu mai exista alta in Romania, da, da, nici macar in Bucuresti!”, notează sursa citată.

Locul special al artiștilor

Potrivit acesteia, timp de 3 zile, Andreea Esca, Smiley, Gina Pistol, Cozmin Gusa, Micutzu, Cabral, Mihai Petre, Codin Maticiuc, Speak, Mario Fresh, Fedde le Grand, Giulia, Alexia Eram, s-au relaxat in gradina interioara botezata Verdissimo. Asta pentru design-ul special imaginat de colaboratorii Da Pino.

„Una dintre vedete, fara a vrea sa fie pomenita cu numele, spunea sambata dupa-amiaza: „Adrian Dragos a reusit ceva ce nimeni in Bucuresti nu a mai reusit de peste un deceniu: sa creeze un loc al artistilor. Nimeni nu s-ar fi gandit ca el se va naste la Cluj, dar e cu atat mai interesant ce se intampla aici. Eu vin la mai multe evenimente pe an, si la Tiff, si la Electric, ca si alti colegi din bransa artistilor, si cu totii ne intalnim mereu la Da Pino. Bai, gradina interioara ne-a dat pe spate: e intima, iti da o stare de securitate, de liniste, uite si tu ce e aici, Gina Pistol isi tine in brate copilul, Smiley danseaza, Cabral se distreaza, e absolut misto, atentia la detalii, mancarea superba si, mai ales, personalul care e cel mai relaxat si amabil pe care l-am vazut in ultimii ani, io zic ca gradina asta interioara va deveni in maximum doi ani un loc foarte special pentru Romania””, a spus acesta pentru sursa amintită.

