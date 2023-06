S-a speculat că Gina Pistol ar fi început să plângă de emoții în ziua cea mare când și-a văzut tatăl. Mai mult, s-a scris în presă că soția lui Smiley nu se aștepta să își vadă părintele acolo, chiar dacă îl invitase cu mult timp înainte.

Totuși, Gina Pistol a lămurit situația și a subliniat că relația dintre ei este civilizată, iar nunta a fost lipsită de drame.

Gina Pistol a lămurit situația

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un „DA” cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă unde într-adevăr am plâns. (…) Nu am plâns că a venit tata. Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele…

Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa. Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi”, a spus Gina Pistol pe pagina sa de socializare.

Gina Pistol a plâns la cununia religioasă

De asemenea, aceasta a explicat că a plâns la cununia religioasă. Potrivit vedetei, aceasta a fost copleșită de încărcătura emoțională, mai ales când corul a început să cânte.

„Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat.”

Amintim că părinții Ginei Pistol sunt divorțați, iar vedeta a suferit enorm în momentul în care aceștia s-au despărțit. Prezentatoarea a spus în trecut că relația cu tatăl ei se răcise în ultimii ani, în special după ce el s-a recăsătorit.

„Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul „tată” nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, a spus Gina Pistol în urmă cu mai mult timp.