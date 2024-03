Medicul Cătălin Cîrstoiu spune că a avut o discuţie lungă cu naşul său, Traian Băsescu, despre candidatură. Acesta „i-a explicat de ce nu e bine să facă treaba asta”.

Declarația a venit după ce candidatul PSD şi PNL la Primăria Capitalei a fost întrebat dacă s-a consultat cu naşul său de cununie.

Medicul susține că fostul președinte l-a îndemnat să nu candideze, însă el nu a ascultat. Un sfat similar a venit și din partea tatălui lui.

„Am avut o discuţie cu domnia sa, o discuţie lungă, în care domnia sa (…) mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta. (,..) Dându-mi nişte argumente strict personale, strict umane. Lucru pe care, cinstit, l-a făcut şi tatăl meu.

Nu am ascultat, aşa sunt eu, nu am ascultat niciodată. Şi cred eu, mai importante sunt argumentele nu care ţin de mine, ci cele care ţin de ceea ce cred. Şi dacă am făcut treaba asta, nu am făcut-o pentru un avantaj personal”, a mai spus medicul.