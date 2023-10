Așadar, Gina Pistol a relatat că anul 2022 a fost „foarte, foarte greu” pentru ea. Aceasta s-a confruntat cu o depresie cunoscută proaspetelor mămici. Mai mult, a avut și un episod de burnout destul de urât, când a simțit nevoia să pună stop și să se adune.

De asemenea, aceasta a dezvăluit și că are „sindromul copilului sărac”, deoarece a avut multe lipsuri în copilărie. De când a început să muncească, aceasta spune că trage foarte multe de ea tocmai ca să acopere lipsurile pe care le are undeva în adâncul ei.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a relatat Gina Pistol într-un interviu oferit pentru Viva!

Potrivit dezvăluirilor făcute de vedetă, episoadele de COVID și-au lăsat amprenta asupra ei. Gina Pistol spune că a înțeles atunci fragilitatea umană și a simțit nevoia să pună stop, să se ocupe de ea și să se adune.

Soțul ei, Smiley, a observat că aceasta nu se simte bine și a reacționat imediat. Astfel, cântărețul i-a explicat că nu trebuie să fie sănătoasă doar la trup, ci și la minte și suflet. Din acel moment, vedeta de televiziune spune că încearcă să aibă mai multă grijă de ea. Chiar și așa, încă nu și-a revenit sută la sută.

„Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet…. Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”, a mai spus aceasta pentru sursa menționată.